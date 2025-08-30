Le RC Lens a confirmé sa victoire à l’extérieur au Havre (1-2), en s’imposant face à Brest (3-1), après avoir été mené. Pierre Sage a su trouver les bons mots à la mi-temps…

Le RC Lens a renversé Brest (3-1), hier soir à Bollaert. Menés à la pause, les Sang et Or ont égalisé par Thauvin sur penalty, Majecki se faisant expulser pour avoir percuté Fofana, et le RCL a forcé la décision en fin de match avec deux buts de Guilavogui et Thomasson, dans un Bollaert en ébullition. Ce succès lui permet de grimper dans le Top 5 de la Ligue 1.

Après la rencontre, Pierre Sage est revenu sur le discours tenu à ses joueurs à la mi-temps. « Je les ai secoués un peu à ma manière, ce n’était pas très violent, pour leur dire qu’une équipe qui a ce talent sur plan collectif ne peut pas abandonner les choses pendant un quart d’heure, et laisser à l’adversaire l’espoir d’y croire. Aujourd’hui, sur les 6 quarts d’heure du match, on en domine 5 mais Brest a su mettre un but sur le seul pour lui. On est en dette par rapport au score. »

L’ancien lyonnais ne s’emballe pas… « On a perdu un match en étant bon dans le jeu (0-1 contre Lyon), on en a gagné un en n’étant pas bon (1-2 au Havre) et un en étant bon. C’est la première fois qu’on allie performance et résultat. Si on pouvait utiliser cette 1ere expérience dans le domaine pour la suite, j’en serais très content. »