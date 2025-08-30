Le Stade Brestois n’a pas digéré l’expulsion de Majecki hier à Lens et le penalty qui a permis au RCL d’égaliser…

Le Stade Brestois traverse un début d’exercice éprouvant. Après avoir concédé un nul spectaculaire face à Lille (3-3), puis chuté contre Toulouse (0-2), il s’est incliné hier à Lens. Aucun succès à l’horizon, des points qui s’envolent, mais aussi une colère sourde contre ce qui est perçu comme une forme d’injustice. Hier, l’expulsion de Radoslaw Majecki et le penalty accordé aux Sang et Or ont tout fait basculer.

“Traités comme des chiens” : la déclaration choc de Lala

Plusieurs Brestois ont dénoncé l’attitude de l’arbitre Abdelatif Kherradji, pointant du doigt non seulement ses décisions, mais aussi le manque de dialogue. Le ton est monté dès le coup de sifflet final. « J’ai pris un carton rouge pour avoir dit « ayez du bon sens », a expliqué Eric Roy. Quand j’ai demandé pourquoi Magnetti avait été expulsé, j’ai pris rouge. Déjà qu’on n’a pas beaucoup de joueurs, on n’a pas besoin de ça.” Kenny Lala y est allé fort. « C’est un scénario qui fait mal, après on est dans l’incompréhension parce qu’on a fait une réunion il n’y a pas longtemps avec les arbitres, a-t-il glissé, très remonté. L’arbitre ne donne pas d’explication, avec tout le respect, il nous traite comme des chiens. Je ne comprends pas et je n’accepterai jamais qu’on nous prenne, moi et mes coéquipiers, pour des chiens. »