RC Lens Mercato : Lens tente le coup Simon Banza, pendant que l’OL accélère sur Satriano

Dans sa quête d’un dernier élément offensif avant la fin du mercato, le RC Lens rêve de faire revenir Simon Banza, tandis que Martin Satriano se rapproche de l’OL.

Le RC Lens pourrait bientôt enregistrer un nouveau départ dans son secteur offensif. Martin Satriano, l’attaquant uruguayen prêté la saison passée par l’Inter Milan et dont l’option d’achat de 5 M€ + 1 M€ de bonus a été levée, est en discussions avancées pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, rapporte Foot Mercato.

Un nouveau départ d’une recrue de l’ère Lopez ?

Le club rhodanien, contraint de vendre Georges Mikautadze à Villarreal pour équilibrer ses comptes, s’active pour recruter rapidement plusieurs renforts offensifs. Satriano, qui revient d’une grosse blessures aux croisés et actuellement blessé au pied, figure ainsi parmi les pistes prioritaires et un prêt est à l’étude. Pour Lens, qui vient d’enregistrer la venue d’Abdallah Sima, l’opération apparaît comme une opportunité de libérer une place dans l’effectif.

Si le transfert aboutit, ce départ viendrait s’ajouter à la longue série de mouvements estivaux du Racing, confirmant la volonté du club artésien de remodeler totalement son effectif après un exercice 2024-2025 contrasté. Il s’agirait par ailleurs d’un nouveau joueur recruté sous l’ère Diego Lopez – ex-directeur sportif lensois – qui quitterait le club, après Zaroury, Koffi, Nzola, Koyalipou, Agbonifo, Ryan, Petric et Bah.

Simon Banza vers un grand retour ?

En parallèle, le club artésien cherche donc toujours à renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato, comme confirmé par Pierre Sage. Parmi les pistes étudiées, le club songe sérieusement à rapatrier Simon Banza, formé à Lens (99 matchs, 18 buts, 9 passes décisives) actuellement sous contrat avec Braga mais poussé vers la sortie, rapporte L’Équipe. Après une saison prolifique en Turquie avec Trabzonspor, l’attaquant congolais n’est pas insensible à l’idée d’un retour, mais les négociations entre les deux clubs coincent pour l’instant.

D’autres options existent mais s’avèrent compliquées : Odsonne Édouard, en difficulté à Crystal Palace, a un salaire trop élevé, tandis que Neal Maupay, peu utilisé à Marseille, a été évoqué sans suite concrète. Pendant ce temps, une offre de 9 millions d’euros venue d’Al Jazira pour Banza a été repoussée par le joueur, qui privilégie l’Europe.