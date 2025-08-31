RC Lens Mercato : un défenseur quitte les Sang et Or (officiel)

Le RC Lens annonce ce dimanche le départ du jeune Souleymane Sagnan.

Les dernières heures du Mercato pourraient être assez agitées au RC Lens, qui espère enregistrer l’arrivée d’un buteur, avec Odsonne Edouard en nouvelle priorité. Mais pour l’heure, ce dimanche soir, c’est un défenseur qui quitte l’Artois.

Sagnan file à Caen

Le jeune défenseur Souleymane Sagnan, pourtant à son avantage lors de la préparation estivale, va poursuivre sa progression en National, du côté de Caen, relégué de L21. Le joueur de 20 ans est prêté sans option d’achat chez l’actuel 5e du National.