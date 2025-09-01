RC Lens Mercato : officialisation imminente pour Odsonne Edouard, les dessous du deal dévoilés

C’est désormais acté : Odsonne Édouard va rejoindre le RC Lens.

Un accord a été trouvé avec Crystal Palace pour le transfert de l’attaquant français. Le RC Lens va bien s’attacher les services d’Odsonne Edouard.

Un transfert de 3,5 M€

Edouard va signer un contrat de trois ans avec le RCL, qui selon Foot Mercato va débourser 3,5 M€ pour son transfert. La visite médicale est en cours et tout est OK.