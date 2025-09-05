PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi

L’ancien défenseur du PSG va changer de club.

On avait un peu perdu sa trace… Passé par le Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, qui a peu fait parler de lui depuis son départ au RB Leipzig, puis à Al-Arabi, va changer de club.

Diallo reste quand même au Qatar

L’international sénégalais de 29 ans va tout de même rester au Qatar puisque selon Foot Mercato, il a signé avec Al-Duhail, autre écurie de la Qatar Stars League.