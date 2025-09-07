Le Paris Saint-Germain a diffusé un communiqué appelant à la mise en place d’un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale.

« Après la confirmation des blessures de ses joueurs appelés en équipe de France, Ousmane Dembélé et Désiré Doué – avec des conséquences sportives importantes pour les joueurs et le club – le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de Football appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue.

Le Paris Saint-Germain, qui suit médicalement ses joueurs tout au long de l’année et dispose d’informations précises et circonstanciées, avait transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs. Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’Equipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales.

Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement.

Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates. Le Club se tient prêt à contribuer activement à ce travail collectif, dans l’intérêt des joueurs et de l’ensemble du football professionnel. »