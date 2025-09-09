Le Maroc estime que le latéral du PSG et des Lions de l’Atlas mérite d’être élu Ballon d’Or 2025.

C’est un sentiment qui transcende toutes les frontières et clivages : au Maroc, l’idée de voir Achraf Hakimi soulever le Ballon d’Or ne suscite aucun débat. Elle s’impose comme une évidence nationale, portée par la voix unanime du peuple et l’engagement sans réserve des instances du football marocain. Du grand stade de Rabat aux ruelles animées du souk, la ferveur pour le défenseur du Paris Saint-Germain atteint son paroxysme.

Une ferveur populaire sans précédent autour d’Hakimi

Sur chaque maillot de la sélection, un numéro revient encore et encore : le 2, celui d’Achraf Hakimi. Dans les gradins de Rabat, Ismail, supporter fidèle, livre un sentiment partagé par tous : « Ballon d’Or ou non, pour nous, Hakimi c’est déjà un héros. Mais il doit être récompensé, car le pays est derrière lui », explique-t-il, pour RMC. Dans les souks, les maillots arborant le nom de Hakimi s’arrachent comme jamais. Un vendeur confie, sourire aux lèvres : « On ne propose presque plus que les tuniques de Hakimi. Tant que le verdict n’est pas tombé, c’est lui la star. » Une ferveur qui ne décroît pas, bien au contraire, elle cristallise l’espoir collectif de tout un peuple.

Le symbole d’une nation et d’une nouvelle génération

Hakimi incarne le rêve marocain, celui du gamin de la diaspora resté fidèle à ses origines. Sa trajectoire inspire jeunes et moins jeunes. Ahmed, venu spécialement de Casablanca, insiste sur le rôle modèle du latéral du PSG : « C’est un champion, il montre chaque jour que réussir au plus haut niveau, c’est aussi ne jamais oublier d’où l’on vient. »

Le respect et l’affection qu’il suscite dépassent la dimension sportive. Pour de nombreux supporters, il est à la « hauteur de l’image du pays » : calme, travailleur, rassembleur, Hakimi personnifie les valeurs d’une nation en pleine ascension. Yassine, rencontré près de la Tour Hassan, résume cette fierté : « Hakimi, c’est le gamin marocain devenu incontournable. »

Le soutien inconditionnel de la Fédération marocaine

Ce souffle populaire trouve un écho puissant au sein des instances. Interrogé sur la candidature de Hakimi, Omar Khyari, conseiller du Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, ne laisse place à aucun doute : « Pour nous, il n’y a pas débat. Ce qu’a réalisé Hakimi à son poste est tout simplement unique. » Le sélectionneur, Walid Regragui, va même plus loin : « Toute la nation rêve de voir Hakimi couronné comme Ballon d’Or, aussi bien mondial qu’africain. Il donne tout sur le terrain, même diminué, il répond toujours présent pour son pays. »