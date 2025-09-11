Prévu le samedi à 17h, le choc entre le PSG et le RC Lens a finalement été programmé au dimanche 17h15. Élements d’explication.

La 4ᵉ journée de Ligue 1 connaît un changement de calendrier marquant : le duel entre le PSG et le RC Lens, initialement prévu le samedi à 17h, a été déplacé au dimanche 17h15 à l’initiative de beIN Sports. Cette dérogation, possible grâce à une clause contractuelle, met le diffuseur en concurrence directe avec le multiplex de Ligue 1+, qui proposera en parallèle plusieurs affiches (Brest-Paris FC, Metz-Angers, Strasbourg-Le Havre).

Comme le rapporte L’Équipe, selon son accord avec la LFP, beIN peut six fois dans la saison décaler son créneau habituel du samedi après-midi vers l’un de trois créneaux alternatifs : le vendredi soir, le dimanche à 15h ou à 17h15. Cette fois, la chaîne a utilisé ce qu’elle considère comme son premier « joker », officiellement pour éviter un chevauchement avec un match majeur de Liga (Real Sociedad – Real Madrid, programmé samedi à 16h15).

Le PSG avantagé ?

Le déplacement de PSG-Lens pourrait paradoxalement avantager le club parisien. En jouant le dimanche plutôt que le samedi, il gagne un jour supplémentaire afin de faire souffler ses internationaux, mais en perd un avant son entrée en Ligue des champions contre l’Atalanta, le 17 septembre. Certains y voient même une possible influence du PSG – dont le président Nasser al-Khelaïfi est également celui de beIN Media Group – sur la programmation. Toutefois, la chaîne assure que la décision n’a rien à voir avec les intérêts du club.

Enfin, pour compenser ce changement, Strasbourg-Le Havre, initialement prévu le samedi soir, a été reprogrammé le dimanche, ce qui a nécessité l’aval de beIN. Le diffuseur a donc accepté d’élargir l’offre de Ligue 1+ pour maintenir un nombre suffisant de matches face à l’affiche PSG-Lens.