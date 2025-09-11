Opéré après une chute à vélo, Luis Enrique n’a pas dirigé l’entraînement du PSG mercredi, ni ce jeudi.

Après une chute à vélo survenue en Espagne pendant la trêve internationale, Luis Enrique a subi une blessure à la clavicule nécessitant une opération. Selon L’Équipe, cette situation l’a empêché de prendre part à la séance d’entraînement du PSG mercredi après-midi, la première depuis quatre jours de repos, alors que Paris affrontera le RC Lens ce dimanche à 17h15.

Rafel Pol à la place de Luis Enrique contre Lens

L’effectif du club était très réduit lors de cette reprise, avec seulement trois joueurs présents : Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. L’entraîneur espagnol devait également manquer l’entraînement qui était prévu ce jeudi à 17 heures, ce qui complique un peu la préparation de l’équipe. Pour rappel, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, blessés avec l’équipe de France, sont d’ores et déjà forfaits pour la rencontre contre le RCL. Sur le banc parisien dimanche, ce devrait donc être Rafel Pol, l’adjoint de Luis Enrique, qui assurera l’intérim pour diriger les troupes.