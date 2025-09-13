Alors que Marquinhos devrait avoir moins de temps de jeu, qui sera capitaine au PSG en son absence ? Quatre joueurs devraient se disputer le brassard…

Les Parisiens doivent élire dans les jours qui viennent le capitaine de la nouvelle saison. Si le scrutin sera sans suspense, avec la reconduction de Marquinhos détenteur du brassard depuis cinq ans, l’identité du premier vice-capitaine reste floue. Et cela ne sera pas sans importance puisqu’avec le recrutement à son pose de Zabarnyi, Marquinhos devrait moins jouer cette saison.

Un match Hakimi-Vitinha

Vitinha à hérité du brassard à Nantes, de même qu’Hakimi pour le déplacement à Toulouse. Le Marocain et le Portugais seront bien placés dans les votes de leurs coéquipiers, et seront probablement les adjoints, selon Le Parisien. Qui croit savoir que deux autres éléments se démarquent : Fabian Ruiz, qui est devenu un taulier du onze de Luis Enrique, au point d’avoir porté le brassard en Coupe de France en début d’année, mais dont la voix ne porte pas tant que ça dans le vestiaire. Et Ousmane Dembélé, qui a acquis un certain statut même s’il ne revendique pas une place de vice-capitaine.