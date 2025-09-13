RC Lens : le groupe de Pierre Sage pour affronter le PSG, avec Sima et Édouard

Le groupe du RC Lens pour affronter le PSG.

Ce dimanche à 17h15, le RC Lens se déplace sur la pelouse du PSG pour la 4e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Hormis Deiver Machado, blessé, tout le groupe était disponible, et il y avait donc des choix à faire. De ce fait, Nidal Čelik, Kyllian Antonio, Jhoanner Chávez, Hamzat Ojediran et Fodé Sylla n’ont pas été convoqués. De leur côté, les dernières recrues Abdallah Sima et Odsonne Édouard sont de la partie.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Thomasson, Bermont – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, R. Fofana.