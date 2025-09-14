FC Barcelone : le Barça pulvérise Valence sans Yamal avant la Ligue des Champions
PSG : le petit tacle indirect du PSG à la FFF… à travers une lettre pour Fabian Ruiz

Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
William Tertrin
14 septembre 2025

Après l’épisode houleux entre la FFF et le PSG, le club de la capitale a tenu à remercier chaleureusement la Fédération espagnole pour la gestion de Fabian Ruiz.

Le PSG s’est laissé aller à une pratique un peu taquine concernant Fabian Ruiz. En effet, par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, le club a envoyé une lettre de remerciement à la Fédération espagnole de football pour la gestion médicale de Fabián Ruiz en sélection, lui qui avait eu une petite alerte juste avant la trêve. Derrière ce geste protocolaire, on y voit surtout un petit tacle indirect à la FFF après les tensions liées aux blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Derrière cette approche, sans nul doute que Pairs cherche à soigner ses relations avec les différentes sélections nationales.

La lettre de Nasser Al-Khelaïfi

« Cher Monsieur le Président, Cher Rafael,

Au nom du Paris Saint-Germain, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude, ainsi qu’à la Fédération Royale Espagnole de Football, pour l’excellente attention et les soins apportés à notre joueur, Fabián Ruiz, à la suite des examens réalisés par votre équipe médicale après la suspicion de blessure que nous avions eue à l’issue d’un match disputé avec le Paris Saint-Germain contre le Toulouse FC le 30 août.

Nous apprécions énormément le professionnalisme, l’expertise médicale et le soutien dont vos équipes ont fait preuve en permettant à Fabián de revenir au Club durant la trêve internationale de la FIFA. Le bien-être de nos joueurs est toujours une priorité partagée, et votre engagement à préserver leur santé reflète la solide relation et le respect mutuel entre nos institutions.

Je vous prie de transmettre mes remerciements à vos équipes médicales et techniques, dont le dévouement et l’attention ont été exemplaires. Comme vous le savez, nous sommes très fiers de nos joueurs qui représentent leur équipe nationale et nous nous réjouissons de voir Fabián évoluer au plus haut niveau, aussi bien avec l’Espagne qu’avec le Paris Saint-Germain, dans un avenir proche. »

Ligue 1PSG

