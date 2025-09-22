Gianluigi Donnarumma a remporté le Trophée Yachine du meilleur gardien ce lundi soir, son deuxième après celui de 2021.

Ce lundi soir, Gianluigi Donnarumma a été honoré du Trophée Yachine lors de la cérémonie du Ballon d’Or au théâtre du Châtelet, décrochant ainsi son deuxième prix après 2021. Le gardien italien, désormais à Manchester City, a tout de même brillé la saison dernière sous les couleurs du Paris Saint-Germain, disputant 47 rencontres et réalisant 17 clean sheets.

Il a contribué aux succès majeurs du club, notamment en Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, et Trophée des champions. Donnarumma devance des gardiens tels que Emiliano Martinez, Jan Oblak, Thibaut Courtois, Alisson Becker, ou encore Yann Sommer, et s’affirme comme l’un des meilleurs gardiens de sa génération sur la scène européenne.