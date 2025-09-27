RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais

Le groupe du RC Lens pour affronter le Stade Rennais.

Ce dimanche à 20h45, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour clôturer la 6e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Les seuls absents sont Deiver Machado, blessé, ainsi que Fodé Sylla et Anthony Bermont, partis à la Coupe du Monde U20. Le coach lensois a dû néanmoins faire quelques choix, et a choisi d’écarter Kyllian Antonio, Nidal Čelik et Hamzat Ojediran. De leur côté, Andrija Bulatović et Jhoanner Chávez, qui n’a plus joué depuis le 5 janvier dernier, font leur retour.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Chávez, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, R. Fofana.