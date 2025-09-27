Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois

RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois
William Tertrin
27 septembre 2025

Alors qu’il retrouvera le RC Lens ce dimanche, Seko Fofana a évoqué ce match spécial, lui qui est joueur du Stade Rennais mais également actionnaire minoritaire du RCL.

Il fait partie de l’histoire du RC Lens, et certains le considéreront comme légende, d’autres non, mais Seko Fofana s’est fait un nom dans l’Artois. Arrivé en 2020, lors de la remontée du club, pour 8,5 millions d’euros en provenance de l’Udinese, le milieu de terrain avait tardé à faire ses débuts à cause d’une blessure. Il est finalement monté en puissance, au point de devenir capitaine et d’amener Lens jusqu’en Ligue des Champions. Une saison également marquée par sa prolongation en plein milieu de la pelouse de Bollaert.

Un match comme les autres

Parti du club à l’été 2023, il a fait le choix de s’exiler en Arabie saoudite pour signer à Al-Nassr, sans jouer la plus belle des compétitions européennes avec le RCL, mais en restant lié avec un engagement d’actionnaire minoritaire. Désormais joueur du Stade Rennais depuis janvier dernier, Fofana s’apprête à recroiser son ancien club ce dimanche. Suspendu en mars dernier lors de la défaite de Rennes à Bollaert (0-1), il n’avait pas pu retrouver les supporters lensois.

Cette fois, le rendez-vous est inévitable. Comment aborde-t-il ce moment particulier ? Sa réponse, donné lors d’une interview pour L’Équipe, est nette : « Pour moi, c’est un match comme les autres. J’ai bien sûr gardé de très bons rapports avec énormément de gens là-bas, mais on ne va pas être amis pendant le match. Après, peut-être qu’on aura le temps de rigoler, de se remémorer de bons souvenirs. »

« Je ne leur en veux pas »

Mais l’histoire entre Fofana et Lens ne s’est pas écrite sans secousses. Son départ, tout comme celui de son ancien capitaine Brice Samba, avait provoqué la colère d’une partie du public. Une banderole acide, visant les deux hommes, avait marqué les esprits : « Un capitaine (Samba) qui lâche le groupe en pleine saison, un actionnaire qui joue pour un autre club, le football moderne nous donne la gerbe ! »

Un message que l’intéressé n’a pas oublié, mais qu’il relativise aujourd’hui : « Je peux comprendre leur réaction, mais j’avais tout donné pour ce club. Quand on me parle de Lens, il n’y a que des moments positifs qui me reviennent, c’est le plus important. Je ne leur en veux pas. Je suis à l’aise avec mes choix et je ne peux qu’être reconnaissant envers Lens. »

Fofana n’est pas actionnaire pour le business

La singularité de Fofana tient aussi à son statut inédit : joueur de Rennes, mais actionnaire minoritaire du RC Lens depuis son départ. Une situation inhabituelle dans le football français, qu’il assume pleinement : « Je suis actionnaire minoritaire à Lens, un acte qui a été posé pour montrer que je voulais donner de la continuité à ce que j’avais fait dans ce club. Et ça m’a permis de rendre ce qu’ils m’avaient donné, de leur montrer mon attachement. C’était une opportunité, j’en suis très content. » Certains y voient déjà une première étape vers sa reconversion. Mais Fofana balaie l’idée d’un calcul financier : « Pour moi, être actionnaire à Lens n’est pas un business, ce n’est pas pour gagner de l’argent. Et c’est encore difficile de se projeter. »

Face à Lens, Seko Fofana retrouvera un pan essentiel de son histoire : celui d’un joueur qui, en trois saisons, est passé de capitaine à figure emblématique, avant de s’inscrire à jamais dans le patrimoine du club.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : la compo d’Eirik Horneland pour affronter l’EA Guingamp

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Ligue 1...

OL : un retour dans le groupe de Paulo Fonseca pour affronter le LOSC

Par William Tertrin
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Toulouse FC

Par William Tertrin
Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou
Liga...

Le Real Madrid coule face à l’Atlético dans un derby totalement fou

Par William Tertrin
RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois
Ligue 1...

RC Lens : Seko Fofana répond aux critiques des supporters lensois

Par William Tertrin
FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick confirme le grand retour de Yamal et s’agace pour les blessures

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

PSG : ce geste inattendu qui a marqué toute l’équipe avant la finale de Ligue des Champions

Par William Tertrin
Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !
Ligue 1...

Oughourlian, Leca, Fofana… énormes révélations sur la connexion RC Lens – Stade Rennais !

Par William Tertrin
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Abline sur les traces de Greenwood à l’OM ?

Par Bastien Aubert
RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais
Ligue 1...

RC Lens : deux retours dans le groupe de Pierre Sage pour affronter le Stade Rennais

Par William Tertrin
La joie de Lucas Stassin après son but à Amiens.
ASSE...

ASSE – Guingamp : pluie de buts historique annoncée à Geoffroy-Guichard ! 

Par Bastien Aubert
LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire
Ligue 1...

LOSC – OL : Genesio annonce une hécatombe avec 8 absents… dont son gardien titulaire

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va plier bagage, Laporta a un mauvais pressentiment !

Par Bastien Aubert
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : le Real Madrid torpille le dossier Olise ! 

Par Bastien Aubert
Quentin Merlin (Stade Rennais)
FC Nantes...

Stade Rennais : Merlin a encore rendu furax les supporters du FC Nantes 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
Ligue 1...

PSG : Dembélé vide son sac après son sacre au Ballon d’Or 

Par Bastien Aubert
Le journaliste de RMC Daniel Riolo avant un Monaco-Lyon.
ASSE...

ASSE : Daniel Riolo émet un gros doute sur le projet de Kilmer Sports ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca, le coach de l'OL
Ligue 1...

OL : Fonseca confirme deux absents pour le LOSC et remet les pendules à l’heure sur le jeu lyonnais

Par Alexandre Corboz
Kobbie Mainoo (Manchester United)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Flick croule sous les blessés, le Barça va recruter !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : l’image choc du visage amoché d’Aguerd après Strasbourg 

Par Bastien Aubert
Franculino Djú (Midtjylland)
Mercato...

PSG Mercato : Paris fonce sur un serial buteur méconnu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Bradley Barcola (PSG)
Aj Auxerre...

PSG – Auxerre : le groupe parisien est tombé, des surprises à la pelle ! 

Par Bastien Aubert
Erling Haaland (Manchester City)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : accord choc pour Haaland, Yamal l’attire au Barça ! 

Par Bastien Aubert
Joseph Oughourlian (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Rosenior très classe avec l’OM, Lens lâche 1 M€ pour un projet fou en L1  

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet