Alors qu’il retrouvera le RC Lens ce dimanche, Seko Fofana a évoqué ce match spécial, lui qui est joueur du Stade Rennais mais également actionnaire minoritaire du RCL.

Il fait partie de l’histoire du RC Lens, et certains le considéreront comme légende, d’autres non, mais Seko Fofana s’est fait un nom dans l’Artois. Arrivé en 2020, lors de la remontée du club, pour 8,5 millions d’euros en provenance de l’Udinese, le milieu de terrain avait tardé à faire ses débuts à cause d’une blessure. Il est finalement monté en puissance, au point de devenir capitaine et d’amener Lens jusqu’en Ligue des Champions. Une saison également marquée par sa prolongation en plein milieu de la pelouse de Bollaert.

Un match comme les autres

Parti du club à l’été 2023, il a fait le choix de s’exiler en Arabie saoudite pour signer à Al-Nassr, sans jouer la plus belle des compétitions européennes avec le RCL, mais en restant lié avec un engagement d’actionnaire minoritaire. Désormais joueur du Stade Rennais depuis janvier dernier, Fofana s’apprête à recroiser son ancien club ce dimanche. Suspendu en mars dernier lors de la défaite de Rennes à Bollaert (0-1), il n’avait pas pu retrouver les supporters lensois.

Cette fois, le rendez-vous est inévitable. Comment aborde-t-il ce moment particulier ? Sa réponse, donné lors d’une interview pour L’Équipe, est nette : « Pour moi, c’est un match comme les autres. J’ai bien sûr gardé de très bons rapports avec énormément de gens là-bas, mais on ne va pas être amis pendant le match. Après, peut-être qu’on aura le temps de rigoler, de se remémorer de bons souvenirs. »

« Je ne leur en veux pas »

Mais l’histoire entre Fofana et Lens ne s’est pas écrite sans secousses. Son départ, tout comme celui de son ancien capitaine Brice Samba, avait provoqué la colère d’une partie du public. Une banderole acide, visant les deux hommes, avait marqué les esprits : « Un capitaine (Samba) qui lâche le groupe en pleine saison, un actionnaire qui joue pour un autre club, le football moderne nous donne la gerbe ! »

Un message que l’intéressé n’a pas oublié, mais qu’il relativise aujourd’hui : « Je peux comprendre leur réaction, mais j’avais tout donné pour ce club. Quand on me parle de Lens, il n’y a que des moments positifs qui me reviennent, c’est le plus important. Je ne leur en veux pas. Je suis à l’aise avec mes choix et je ne peux qu’être reconnaissant envers Lens. »

Fofana n’est pas actionnaire pour le business

La singularité de Fofana tient aussi à son statut inédit : joueur de Rennes, mais actionnaire minoritaire du RC Lens depuis son départ. Une situation inhabituelle dans le football français, qu’il assume pleinement : « Je suis actionnaire minoritaire à Lens, un acte qui a été posé pour montrer que je voulais donner de la continuité à ce que j’avais fait dans ce club. Et ça m’a permis de rendre ce qu’ils m’avaient donné, de leur montrer mon attachement. C’était une opportunité, j’en suis très content. » Certains y voient déjà une première étape vers sa reconversion. Mais Fofana balaie l’idée d’un calcul financier : « Pour moi, être actionnaire à Lens n’est pas un business, ce n’est pas pour gagner de l’argent. Et c’est encore difficile de se projeter. »

Face à Lens, Seko Fofana retrouvera un pan essentiel de son histoire : celui d’un joueur qui, en trois saisons, est passé de capitaine à figure emblématique, avant de s’inscrire à jamais dans le patrimoine du club.