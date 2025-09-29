Le RC Lens cible le jeune ailier Willsem Boussaid, qui vient de quitter Angers après avoir été formé à Strasbourg. Mais le club alsacien s’oppose à son arrivée en Artois…

L’Equipe dévoile ce lundi soir l’intérêt du RC Lens pour Willsem Boussaid, jeune ailier de 19 ans. Le joueur est libre après un passage à Angers sous licence amateur. Mais Strasbourg, son club formateur, bloque l’opération. Le dossier est épineux.

Boussaid bloqué par Strasbourg

« Ancien international U17 français, le natif de Créteil a refusé la saison dernière une offre de contrat stagiaire émanant de Strasbourg, son club formateur. Les règlements sont clairs : lorsqu’un joueur formé dans un club refuse de signer une proposition envoyée avant le 30 avril de la dernière année de son bail, celui-ci conserve le droit de réclamer les indemnités de formation prévues par la FIFA, calculées en fonction du nombre d’années passées au sein de la structure », explique L’Equipe. Strasbourg refuse donc l’accord proposé par Lens, qui lui offre un premier contrat professionnel.Le RCSA exige le paiement intégral des indemnités de formation. « Une position que ne comprend pas le joueur, ni son entourage, d’autant plus que le RCSA aurait déjà accepté ce type d’arrangement avec d’autres jeunes issus de son centre. Résultat : Willsem Boussaid est aujourd’hui bloqué, sans club, et sans possibilité de jouer officiellement », ajoute L’Equipe.