OM – Ajax : Di Meco met la pression sur De Zerbi
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens Mercato : imbroglio avec le RC Strasbourg pour l’arrivée d’un jeune ailier

RC Lens Mercato : imbroglio avec le RC Strasbourg pour l’arrivée d’un jeune ailier
Laurent Hess
29 septembre 2025

Le RC Lens cible le jeune ailier Willsem Boussaid, qui vient de quitter Angers après avoir été formé à Strasbourg. Mais le club alsacien s’oppose à son arrivée en Artois…

L’Equipe dévoile ce lundi soir l’intérêt du RC Lens pour Willsem Boussaid, jeune ailier de 19 ans. Le joueur est libre après un passage à Angers sous licence amateur. Mais Strasbourg, son club formateur, bloque l’opération. Le dossier est épineux.

Boussaid bloqué par Strasbourg

« Ancien international U17 français, le natif de Créteil a refusé la saison dernière une offre de contrat stagiaire émanant de Strasbourg, son club formateur. Les règlements sont clairs : lorsqu’un joueur formé dans un club refuse de signer une proposition envoyée avant le 30 avril de la dernière année de son bail, celui-ci conserve le droit de réclamer les indemnités de formation prévues par la FIFA, calculées en fonction du nombre d’années passées au sein de la structure », explique L’Equipe. Strasbourg refuse donc l’accord proposé par Lens, qui lui offre un premier contrat professionnel.Le RCSA exige le paiement intégral des indemnités de formation. « Une position que ne comprend pas le joueur, ni son entourage, d’autant plus que le RCSA aurait déjà accepté ce type d’arrangement avec d’autres jeunes issus de son centre. Résultat : Willsem Boussaid est aujourd’hui bloqué, sans club, et sans possibilité de jouer officiellement », ajoute L’Equipe.

MercatoRC LensRC Strasbourg
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

OM – Ajax : Di Meco met la pression sur De Zerbi
Ligue 1...

OM – Ajax : Di Meco met la pression sur De Zerbi

Par Laurent Hess
FC Barcelone – PSG : Kvara incertain, feu vert pour Vitinha
FC Barcelone...

FC Barcelone – PSG : Kvara incertain, feu vert pour Vitinha

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : imbroglio avec le RC Strasbourg pour l’arrivée d’un jeune ailier
Mercato...

RC Lens Mercato : imbroglio avec le RC Strasbourg pour l’arrivée d’un jeune ailier

Par Laurent Hess
Stade Rennais : nouveau contrat pour une pépite bretonne
Ligue 1...

Stade Rennais : nouveau contrat pour une pépite bretonne

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : William Saliba, clap de fin !
Equipe de France...

Real Madrid Mercato : William Saliba, clap de fin !

Par Laurent Hess
Les infos du jour : une recrue surprise à l’OM, l’ASSE a reçu une offre énorme pour N’Guessan, Beye menacé au Stade Rennais
ASSE...

Les infos du jour : une recrue surprise à l’OM, l’ASSE a reçu une offre énorme pour N’Guessan, Beye menacé au Stade Rennais

Par Laurent Hess
OL : nouveau contrat pour une pépite
OL...

OL : nouveau contrat pour une pépite

Par Laurent Hess
RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus, ça se précise !
Equipe de France...

RC Lens : Thauvin de retour chez les Bleus, ça se précise !

Par Laurent Hess
Real Madrid : une légende du club a des doutes sur Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : une légende du club a des doutes sur Xabi Alonso

Par Laurent Hess
OL Mercato : Lacazette malheureux en Arabie saoudite ?
Mercato...

OL Mercato : Lacazette malheureux en Arabie saoudite ?

Par Laurent Hess
OM – Ajax : mauvaise nouvelle pour Leonardo Balerdi
Ligue des champions...

OM – Ajax : mauvaise nouvelle pour Leonardo Balerdi

Par Laurent Hess
Mercato : Corinne Diacre va débarquer à l’OM !
Mercato...

Mercato : Corinne Diacre va débarquer à l’OM !

Par Laurent Hess
ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « De la suffisance ou de l’inconscience »
ASSE...

ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « De la suffisance ou de l’inconscience »

Par Laurent Hess
Warren Zaïre-Emery (PSG)
Ligue 1...

OM – PSG : un joueur parisien poussé à la bagarre après le Classico ! 

Par Bastien Aubert
L'arbitre anglais Michael Oliver lors d'un match de Premier League à Fulham.
Ligue des champions...

FC Barcelone – PSG : l’arbitre est un bon souvenir pour l’un des deux clubs

Par Raphaël Nouet
Le milieu danois de l'OM Matt O'Riley lors du match à Strasbourg.
Ligue des champions...

OM : avant l’Ajax, O’Riley s’enflamme pour les recrues et l’ambiance du Vélodrome

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé à terre lors du derby entre l'Atlético et le Real.
Ligue des champions...

Real Madrid : Mbappé aura droit à un traitement de choc au Kazakhstan

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, après la défaite contre Guingamp.
ASSE...

ASSE : Horneland s’invite dans la polémique arbitrale

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Ligue des champions...

OM : l’Ajax, la Champions League, Paixao… les mots forts de De Zerbi

Par Raphaël Nouet
Joao Neves en action lors de PSG-Atalanta.
Mercato...

PSG Mercato : la menace Manchester City s’éloigne pour Joao Neves

Par Raphaël Nouet
Hansi Flick et Luis Enrique discutant après un Allemagne-Espagne à la Coupe du monde 2022.
FC Barcelone...

FC Barcelone : niveau remontada, Flick fait mieux que Guardiola et Luis Enrique !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, saluant les supporters après le nul à Rennes.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage s’est trouvé une bête noire du côté de Rennes

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca à la descente du bus de l'OL.
Ligue 1...

L’OL, seul rival du PSG avec Fonseca sur le banc !

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emerick Aubameyang remplaçant Igor Paixao lors du match entre l'OM et le PSG.
Ligue des champions...

L’OM tient deux armes fatales contre l’Ajax !

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet