RC Lens : un Sang et Or brille loin de l’Artois

Anthony Bermont s’est illustré cette nuit avec l’équipe de France U20, pour son entrée en lice à la Coupe du monde au Chili.

En ouverture de la Coupe du monde U20 au Chili, l’équipe de France a battu l’Afrique du Sud (2-1) cette nuit. C’est le Lensois Anthony Bermont qui a ouvert le score en début de match (1-0, 25e).

Bermont a montré la voie aux Bleuets

L’Afrique du Sud, après une erreur d’Elyaz Zidane, a égalisé sur un penalty transformé par Jody Ah Shene (1-1, 33e). Et il a fallu attendre la fin de match pour voir le Monégasque Michal offrir la victoire à la France (2-1, 81e). Les hommes de Bernard Diomède affronteront les États-Unis jeudi.