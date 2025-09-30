OM – Ajax (4-0) : les notes des Marseillais
Real Madrid : Vinicius a explosé contre Xabi Alonso à Almaty

William Tertrin
30 septembre 2025

À Almaty, Vinicius n’aurait pas du tout digéré son remplacement à la 70e. Une version que Xabi Alonso a démentie en conférence de presse.

Lors de la très large victoire du Real Madrid à Almaty en Ligue des Champions (0-5), la tension entre Vinícius et Xabi Alonso est revenue sur le devant de la scène. À la 70ᵉ minute, l’attaquant brésilien a réagi avec agacement en voyant son numéro affiché pour être remplacé, laissant transparaître sa frustration sur le banc, selon AS et la SER. Ce n’est pas un cas isolé : déjà face à l’Espanyol, il avait manifesté sa mauvaise humeur en quittant le terrain pour Rodrygo, jetant une bouteille et protestant.

Ces épisodes s’ajoutent à une série de signes de crispation, notamment après sa mise sur le banc contre l’OM en Ligue des champions. La comparaison avec Mbappé, auteur d’un triplé pendant que Vinícius est resté muet, n’a fait qu’accentuer son malaise. Entre le joueur et son entraîneur, la relation alterne phases de proximité et moments de tension, comme l’a reconnu Xabi lui-même lorsqu’il a évoqué la difficulté de dialoguer avec son numéro 7 après certaines décisions.

« Ce que Vini n’a pas fait, c’est se plaindre »

En conférence de presse, l’entraîneur merengue a réagi à cette scène : « Ce n’était pas un coup de colère. Un autre jour… mais pas aujourd’hui. C’est toujours une affaire d’entraîneur. Ce que Vini n’a pas fait, c’est se plaindre. Il y a eu un commentaire que nous avons compris ».

A contrario, Alonso a été dithyrambique au sujet de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé : « Il est décisif pratiquement dans tous les matchs. Il est clinique face au but. L’autre jour lors du derby, il a également marqué un but spectaculaire. Nous avons besoin que son talent s’exprime. Pas seulement pour les buts, mais pour tout. Pour son influence. Il peut réaliser une saison spectaculaire ».

