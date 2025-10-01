Kévin Monnet-Paquet, ancien attaquant du RC Lens, a livré une anecdote hilarante concernant Vedran Runje, ancien gardien lensois au tempérament volcanique.

Ancien attaquant formé au RC Lens, Kévin Monnet-Paquet se souvient encore des tensions qui pouvaient éclater dans le vestiaire Sang et Or. Selon lui, l’un des moments les plus mémorables a été une véritable « réunion de crise » entre joueurs.

« Tu as le même ventre que mon père ! »

« La plus grosse engueulade dans un vestiaire ? », raconte-t-il pour L’Équipe. La scène reste gravée dans sa mémoire. Lors de cette réunion, Vedran Runje, alors gardien et figure respectée, se lève et s’adresse directement à un cadre de l’équipe. Avec son accent croate caractéristique, il lance : « Bon, toi, avec tout le respect que je te dois, tu dis qu’on doit faire plus, mais je ne t’ai jamais vu en salle de musculation. Tu as le même ventre que mon père ! Tu n’as pas d’abdos. » Face à cette tirade cinglante, Monnet-Paquet avoue s’être senti mal à l’aise : « Je me suis enfoncé dans mon casier. »

Cette anecdote illustre bien le tempérament qu’avait Vedran Runje, un gardien avec beaucoup de caractère. On se rappelle de son gros clash avec les supporters lensois, un soir de décembre 2010 après une défaite 3-0 sur la pelouse de Lorient. « Va niquer ta mère, ça fait trois ans que je me casse le cul pour vous, fils de putes, vous n’êtes pas des supporters, vous êtes nuls », avait-il lancé aux fans, très remontés ce soir-là. Lors du match retour à Bollaert, il avait été une nouvelle fois pris à partie par les supporters, et son véhicule avait été dégradé.