Après avoir réalisé un énorme craquage lors du derby face au LOSC, les supporters du RC Lens ont été sanctionnés par la LFP.

La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict après les incidents survenus lors de la 5e journée de Ligue 1, disputée le samedi 20 septembre dernier entre le RC Lens et le LOSC au stade Bollaert-Delelis. Les supporters lensois ont en effet réalisé un craquage massif sur les trois tribunes, et étaient donc en attente de leur sanction pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles ».

En conséquence, la tribune Marek du stade Bollaert-Delelis sera fermée pour un match ferme ainsi que pour un match avec sursis. Cette sanction prend effet immédiatement et s’appliquera donc dès la prochaine rencontre à domicile des Sang et Or, face au Paris FC le 19 octobre prochain. Les tribunes Delacourt et Trannin, elles, ont été épargnées.