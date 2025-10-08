Comme tous les mercredis, la commission de discipline a planché sur les incidents survenus le week-end dernier en Ligue 1 et en Ligue 2. Voici son verdict.

Expulsé à la 73e minute du match à Auxerre (2-1) pour un deuxième avertissement, Pierre-Ismaëlo Ganiou ne manquera qu’un match. Le défenseur du RC Lens devra faire une croix sur la réception du Paris FC après la mini-trêve internationale mais il sera de retour la semaine suivante pour le choc face à l’OM. Une bonne nouvelle pour Pierre Sage. Voici les autres décisions de la commission de discipline.

EXCLUSIONS LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme : Ali ABDI (OGC Nice), Ismaëlo GANIOU (RC Lens)

EXCLUSIONS LIGUE 2 BKT

Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis : Ibrahim FOFANA (Amiens SC)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis : Maxence CARLIER (AS Nancy-Lorraine)

Un match de suspension ferme : Nehemiah FERNANDEZ-VELIZ (AS Nancy-Lorraine), Théo PELLENARD (Stade Lavallois MFC), Thomas ROBINET (USL Dunkerque).

9e journée de Ligue 2 BKT : FC Annecy – Stade Lavallois MFC du vendredi 3 octobre 2025

Comportement de M. Thomas FEDRIGO, entraîneur des gardiens du FC Annecy : un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

9e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – USL Dunkerque du vendredi 3 octobre 2025

Comportement de M. Michel MORETTI, entraîneur adjoint du SC Bastia : un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

Un match ferme à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 14 octobre 2025 à 0h00 : Kylian Kaïboue (Amiens SC)

Polices des terrains :

6e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Paris FC du dimanche 28 septembre 2025

Comportement des supporters de l’OGC Nice : expressions orales constatées entrainant deux interruptions de la rencontre

Fermeture pour un match avec sursis de la tribune Populaire Sud du stade Allianz Riviera.