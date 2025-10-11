ASSE : Lucas Stassin régale avec la Belgique et envoie un sacré message à Rudi Garcia

Buteur à deux reprises ce vendredi soir avec les Espoirs belges, Lucas Stassin a envoyé un signal fort au sélectionneur des A, Rudi Garcia.

Pendant que l’ASSE traverse une trêve internationale sans son jeune buteur, Lucas Stassin a profité de sa convocation avec les Espoirs belges pour rappeler tout son talent. Titulaire ce vendredi soir face au Pays de Galles, l’attaquant stéphanois a livré une prestation pleine d’efficacité et de justesse.

Dès la première période, les Diablotins ont rapidement pris le contrôle du match. Après l’ouverture du score signée Mokio, Stassin s’est illustré juste avant la pause en reprenant au second poteau un centre parfait de Dams (0-2, 40e). Un but d’attaquant pur, le troisième en dix sélections pour le Stéphanois.

Doublé et victoire 7-0

Au retour des vestiaires, le buteur des Verts n’a pas relâché la pression. Après une première tentative repoussée, il a finalement trouvé la faille une deuxième fois sur corner, profitant d’un service millimétré de Moreira. Avant de céder sa place à la 70e minute, Stassin avait déjà rempli sa mission : marquer, convaincre, et surtout se faire remarquer.

Les Belges ont déroulé jusqu’au bout, s’imposant 7-0, avec des réalisations de Vermant, Moreira, Bassette et Adedeji-Sternberg.

Stassin envoie un gros message à Rudi Garcia

Une performance XXL pour les jeunes Diablotins… et un signal clair envoyé à Rudi Garcia. Alors que le sélectionneur des Diables Rouges lui préfère encore d’autres options offensives, Lucas Stassin continue de frapper à la porte de la sélection A.

Prochain rendez-vous mardi face au Danemark, avec une idée fixe pour l’attaquant stéphanois : confirmer, encore et encore, qu’il a tout d’un futur Diable Rouge.