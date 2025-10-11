Real Madrid : après Mbappé, un autre titulaire out pour le Clasico ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Lucas Stassin régale avec la Belgique et envoie un sacré message à Rudi Garcia

ASSE : Lucas Stassin régale avec la Belgique et envoie un sacré message à Rudi Garcia
William Tertrin
11 octobre 2025

Buteur à deux reprises ce vendredi soir avec les Espoirs belges, Lucas Stassin a envoyé un signal fort au sélectionneur des A, Rudi Garcia.

Pendant que l’ASSE traverse une trêve internationale sans son jeune buteur, Lucas Stassin a profité de sa convocation avec les Espoirs belges pour rappeler tout son talent. Titulaire ce vendredi soir face au Pays de Galles, l’attaquant stéphanois a livré une prestation pleine d’efficacité et de justesse.

Dès la première période, les Diablotins ont rapidement pris le contrôle du match. Après l’ouverture du score signée Mokio, Stassin s’est illustré juste avant la pause en reprenant au second poteau un centre parfait de Dams (0-2, 40e). Un but d’attaquant pur, le troisième en dix sélections pour le Stéphanois.

Doublé et victoire 7-0

Au retour des vestiaires, le buteur des Verts n’a pas relâché la pression. Après une première tentative repoussée, il a finalement trouvé la faille une deuxième fois sur corner, profitant d’un service millimétré de Moreira. Avant de céder sa place à la 70e minute, Stassin avait déjà rempli sa mission : marquer, convaincre, et surtout se faire remarquer.

Les Belges ont déroulé jusqu’au bout, s’imposant 7-0, avec des réalisations de Vermant, Moreira, Bassette et Adedeji-Sternberg.

Stassin envoie un gros message à Rudi Garcia

Une performance XXL pour les jeunes Diablotins… et un signal clair envoyé à Rudi Garcia. Alors que le sélectionneur des Diables Rouges lui préfère encore d’autres options offensives, Lucas Stassin continue de frapper à la porte de la sélection A.

Prochain rendez-vous mardi face au Danemark, avec une idée fixe pour l’attaquant stéphanois : confirmer, encore et encore, qu’il a tout d’un futur Diable Rouge.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Real Madrid : après Mbappé, un autre titulaire out pour le Clasico ?
Liga...

Real Madrid : après Mbappé, un autre titulaire out pour le Clasico ?

Par William Tertrin
FC Barcelone Mercato : Fati perd un atout de taille à Monaco, son option d’achat compromise ?
AS Monaco...

FC Barcelone Mercato : Fati perd un atout de taille à Monaco, son option d’achat compromise ?

Par William Tertrin
OM : Adrien Rabiot se félicite d’avoir retourné les supporters du PSG
Equipe de France...

OM : Adrien Rabiot se félicite d’avoir retourné les supporters du PSG

Par William Tertrin
OM : un joueur marseillais lance sa carrière… dans le rap !
Ligue 1...

OM : un joueur marseillais lance sa carrière… dans le rap !

Par William Tertrin
RC Lens : un but et des records… la renaissance de Thauvin en équipe de France
Equipe de France...

RC Lens : un but et des records… la renaissance de Thauvin en équipe de France

Par William Tertrin
Real Madrid : Kylian Mbappé forfait avec les Bleus, coup dur en vue du Clasico ?
Equipe de France...

Real Madrid : Kylian Mbappé forfait avec les Bleus, coup dur en vue du Clasico ?

Par William Tertrin
Joan Laporta, président du FC Barcelone, lors du derby contre Gérone.
FC Barcelone...

FC Barcelone : la dette transferts qui fait peur

Par Raphaël Nouet
ASSE : Lucas Stassin régale avec la Belgique et envoie un sacré message à Rudi Garcia
ASSE...

ASSE : Lucas Stassin régale avec la Belgique et envoie un sacré message à Rudi Garcia

Par William Tertrin
Mbappé blessé, Thauvin buteur… les notes des Bleus victorieux face à l’Azerbaïdjan (3-0)
Equipe de France...

Mbappé blessé, Thauvin buteur… les notes des Bleus victorieux face à l’Azerbaïdjan (3-0)

Par William Tertrin
Denis Bouanga célébrant un but avec le LAFC face à Saint-Louis.
ASSE...

ASSE, OM, Stade Rennais : les révélations de Denis Bouanga

Par Raphaël Nouet
L’ASSE aurait-elle dû garder Léo Pétrot ? 
ASSE...

L’ASSE aurait-elle dû garder Léo Pétrot ? 

Par Louis Chrestian
OM : Rabiot encore hué au Parc des Princes, le public parisien ne lui pardonne rien !
Equipe de France...

OM : Rabiot encore hué au Parc des Princes, le public parisien ne lui pardonne rien !

Par William Tertrin
Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?
Ligue 1...

Le RC Lens peut-il viser le top 5 en Ligue 1 ?

Par Louis Chrestian
Zinédine Zidane lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.
Ligue 1...

OM : Zinedine Zidane à Marseille, la date est désormais connue !

Par William Tertrin
Wahbi Khazri est sans club
ASSE...

ASSE : Wahbi Khazri en remet encore une couche sur son hygiène de vie

Par William Tertrin
Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, et son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez.
PSG...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi envoie un message fort au Real Madrid

Par William Tertrin
Kylian Mbappé lors d'un entraînement de l'équipe de France.
Equipe de France...

Équipe de France : la compo des Bleus pour affronter l’Azerbaïdjan

Par William Tertrin
OM : un clash sur X finit sur un terrain de Five… et Aubameyang s’en mêle en personne !
Ligue 1...

OM : un clash sur X finit sur un terrain de Five… et Aubameyang s’en mêle en personne !

Par William Tertrin
Stade Rennais : Habib Beye mis sous pression avec le changement d’organigramme ?
Ligue 1...

Stade Rennais : Habib Beye mis sous pression avec le changement d’organigramme ?

Par William Tertrin
RC Lens : un ancien du staff prépare quelque chose de spécial pour un attaquant lensois
Ligue 1...

RC Lens : un ancien du staff prépare quelque chose de spécial pour un attaquant lensois

Par William Tertrin
Waldemar Kita (FC Nantes)
FC Barcelone...

Le FC Nantes tient peut-être sa prochaine vente record grâce au FC Barcelone !

Par William Tertrin
Stade Rennais : un gros changement dans l’organigramme du club (officiel)
Ligue 1...

Stade Rennais : un gros changement dans l’organigramme du club (officiel)

Par William Tertrin
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM : quadruplé et carton rouge… le match totalement fou d’Aubameyang avec le Gabon

Par William Tertrin
FC Nantes : Jocelyn Gourvennec veut jouer un sale tour aux Canaris
FC Nantes...

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec veut jouer un sale tour aux Canaris

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet