PSG : le Portugal démonte les rumeurs sur la sélection de João Neves

Sélectionné malgré une petite blessure, João Neves a finalement été remis à la disposition du PSG. Le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a tenu à démentir certaines rumeurs.

Alors que le Paris Saint-Germain traverse une période délicate avec plusieurs sélections, notamment sur les dossiers Dembélé, Doué ou Barcola, le Portugal a également connu un petit accrochage avec le club de la capitale, cette fois autour de João Neves.

« Notre relation avec le PSG est parfaite »

Le milieu de terrain portugais, blessé avec le PSG et forfait pour le match face au FC Barcelone, avait été convoqué par Roberto Martinez pour cette trêve internationale. Une décision qui avait pu surprendre et agacer les dirigeants parisiens.

Depuis, Neves a été libéré par sa sélection, et le sélectionneur belge tient à rassurer tout le monde sur l’état des relations avec le club français. « Notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit à l’extérieur est faux. La communication est bonne », a assuré Martinez en conférence de presse.

Martinez met fin aux rumeurs

Il a également expliqué la logique de son choix pour la trêve : « Nous avions la possibilité que João (Neves) joue le dernier match. Il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l’avenir. Nous ne faisons pas appel à des joueurs qui ne sont pas aptes. »

Le sélectionneur a enfin précisé qu’il n’y avait aucune confusion autour de cette situation : « Il s’agit simplement d’une situation dans laquelle Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avons l’occasion de montrer le même niveau avec des joueurs différents. Nous disposons d’une polyvalence très importante pour créer un groupe très fort. »

Avec ces déclarations, Martinez met fin aux rumeurs et affirme clairement que la communication avec le PSG reste solide, tout en soulignant la profondeur et la flexibilité de son effectif portugais.