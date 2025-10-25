Brest – PSG : la compo de Luis Enrique est tombée !

Voici les compositions officielles du match de la 9e journée de Ligue 1 entre le Stade Brestois et le PSG.

Sur une série de deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1, le Paris Saint-Germain, désormais dauphin de l’Olympique de Marseille au classement, va tenter de renouer avec la victoire en championnat ce samedi (17h) face à Brest. Pour ce déplacement en Bretagne, Luis Enrique, toujours privé de Joao Neves et Fabian Ruiz, a quelque peu fait tourner, laissant Nuno Mendes, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sur le banc.

Les compos officielles

Brest : Majecki – Lala, Diaz, Coulibaly, Locko – Magnetti, Chotard, Dina Ebimbe – Del Castillo, Ajorque, Mboup.

PSG : Chevalier – Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola.