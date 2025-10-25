PSG : deux grosses absences dans le groupe pour affronter le Stade Brestois

Le groupe du PSG pour affronter le Stade Brestois ce samedi.

Ce samedi à 17 heures, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 9e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, mais sans João Neves, qui a récemment fait son retour à l’entraînement collectif, et Fabian Ruiz, toujours indisponible.

Le groupe du PSG

Chevalier, Safonov, Marin – Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho – Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.