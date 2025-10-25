Gros coup de massue sur Thauvin avant le choc entre le RC Lens et l’OM
PSG : deux grosses absences dans le groupe pour affronter le Stade Brestois

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du match contre l'Atalanta.
William Tertrin
25 octobre 2025

Le groupe du PSG pour affronter le Stade Brestois ce samedi.

Ce samedi à 17 heures, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Brestois pour la 9e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs, mais sans João Neves, qui a récemment fait son retour à l’entraînement collectif, et Fabian Ruiz, toujours indisponible.

Le groupe du PSG

Chevalier, Safonov, Marin – Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Mendes, Pacho – Vitinha, Lee, Mayulu, Zaïre-Emery, Ndjantou – Kvaratskhelia, Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye.

