Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Lorient (19h), Luis Enrique a donné des nouvelles de l’infirmerie du Paris Saint-Germain.

Le PSG se remplume. Ce mardi, Luis Enrique a indiqué que Fabian Ruiz était le seul joueur présent dans le point médical du club de la capitale. Le PSG indique que le joueur est encore en phase de reprise. João Neves est lui à la disposition du groupe et pourrait donc faire son grand retour dès ce mercredi à Lorient pour affronter les Merlus (19h).

« Les retours de Neves et Ruiz ? C’est une très bonne nouvelle, c’est important et j’espère avoir tout mon groupe le plus vite possible, a-t-il savouré en conférence de presse. Depuis que je suis entraîneur de haut niveau, la mobilité et la capacité des joueurs à jouer dans différentes positions est très importante ! Car on le voit, lorsque tu as des blessures, il y a des joueurs qui peuvent bien jouer à des positions différentes ! C’est très important pour moi ! »

Si le coach du PSG se satisfait de voir l’infirmerie se vider, il ne pense qu’au match à Lorient. « Le Bayern ? Nous préparons le match contre Lorient. On reste concentrés dessus », a d’ailleurs précisé Luis Enrique à l’évocation du prochain match du PSG en Ligue des Champions. Le message est passé.