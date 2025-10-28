RC Lens : les choix de Pierre Sage pour composer le groupe face au FC Metz

Le groupe du RC Lens pour affronter le FC Metz.

Ce mercredi à 19h, le RC Lens se déplace sur la pelouse du FC Metz pour la 10e journée de Ligue 1. À cette occasion, Pierre Sage a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre. Un groupe identique à celui qui a battu l’OM samedi dernier. De ce fait, Fodé Sylla, Anthony Bermont, Kyllian Antonio, Nidal Čelik, Jhoanner Chávez, et Hamzat Ojediran n’ont pas été retenus.

Le groupe du RC Lens

Gurtner, Delplace, Risser – Aguilar, Machado, Baidoo, Udol, Sarr, Abdulhamid, Gradit, Ganiou – Bulatovic, Sangaré, Thomasson – Sotoca, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.