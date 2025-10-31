FC Barcelone : le clan Yamal sort du silence et ça fait très mal ! 
PSG : Luis Enrique donne des nouvelles de Doué et Dembélé, grosse nouvelle en vue du Mercato !

Luis Enrique (PSG)
Bastien Aubert
31 octobre 2025

Luis Enrique était présent en conférence de presse à la veille de la réception de l’OGC Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1 (17h).

Alors que L’Équipe a laissé entendre qu’Ousmane Dembélé avait connu une petite alerte à l’entraînement du jour, Luis Enrique a rassuré tout le monde dans les rangs du PSG. « Il n’y a pas de problème pour Ousmane Dembélé. La blessure de Désiré Doué, ça fait partie de la vie des joueurs professionnels. Ce n’est pas très joli mais c’est la vie », a-t-il affirmé en conférence de presse.

Selon Le Parisien, le PSG ne compte pas recruter dans son secteur offensif cet hiver pour compenser la blessure de Désiré Doué. En effet, le duo Luis Enrique – Luis Campos se refuse d’empiler les joueurs au sein de l’effectif par crainte d’une frustration par rapport au temps de jeu de chacun, voulant à tout prix conserver un équilibre déjà bien installé.

De plus les « deux Luis » estiment que le secteur offensif du Paris Saint-Germain est déjà bien garnis avec différents profils prometteurs et variés : Dembele, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Kvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-In, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu.

MercatoPSG
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

