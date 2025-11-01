PSG, Real Madrid Mercato : un troisième club surprise a pris la pole pour Bouaddi (LOSC)

Les scouts du PSG et du Real Madrid suivent de près le jeune Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) mais un autre cadre européen mènerait la danse.

Ayyoub Bouaddi est courtisé en vue du mercato. Après le PSG et le Real Madrid, Caughtoffside nous apprend qu’Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich restent également sur les rangs pour le prometteur milieu du LOSC. Les recruteurs parisiens l’ont récemment supervisé, analysant ses performances et son potentiel pour l’avenir du club.

Cependant, Manchester United semble actuellement avoir une longueur d’avance sur le dossier. Même si aucun club n’a encore formulé d’offre officielle, les Red Devils sont considérés comme les favoris pour attirer le jeune prodige marocain de 18 ans. Bouaddi, qui attire déjà l’attention de toute l’Europe, pourrait donc se retrouver au cœur d’une bataille de géants du football.

Le futur de Bouaddi reste donc ouvert, mais une chose est sûre : les semaines à venir pourraient être déterminantes pour l’orientation de sa carrière. Entre Premier League, Liga et Ligue 1, le jeune prodige du LOSC va devoir faire un choix stratégique qui pourrait impacter le cours de son parcours.