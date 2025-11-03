RC Lens Mercato : un buteur en feu dans le viseur des Sang et Or ?

Le RC Lens serait sur les rangs pour s’attacher les services d’un certain Ibrahim Diabaté…

Le RC Lens va chercher à se renforcer cet hiver, après une première partie de saison jusqu’ici réussie et un Mercato estival qui porte ses fruits. Offensivement, une piste mène selon certains médias à Ibrahim Diabaté, le prolifique attaquant sénégalais de GAIS, auteur de 17 buts et 5 passes décisives avec le club suédois, 3e de son championnat en 2024-25.

Al-Ahly aussi veut Diabaté (GAIS)

A 25 ans, le joueur serait aussi sur les tablettes de l’AJ Auxerre et du Havre, mais également de Genk, l’Union Saint-Gilloise, Gulf United et du Lech Poznan, selon Ekrem Konur. Qui croit savoir qu’Al-Ahly (Egypte) a supervisé le joueur dernièrement. Diabaté, passé par les réserves de l’Atlético, du FC Séville et de Majorque, est sous contrat jusqu’en juin 2028 avec GAIS. Avec qui il avait conclu sa saison en marquant 4 buts et en délivrant 2 passes décisives en 5 matchs.