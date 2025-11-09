Une confidence d’un proche du vestiaire du PSG fait comprendre que Fabian Ruiz n’était pas du tout épanoui lors de sa première saison dans la capitale, avec Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar.

Depuis le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid à l’été 2024, la direction du PSG s’évertue à dire qu’elle a tourné la page des stars. Pourtant, elle continue à recruter des joueurs largement au-dessus de leur valeur tout en leur accordant des salaires énormes, ce qui est le principe des stars. Mais admettons que les dirigeants parisiens veulent parler d’éléments davantage tournés vers le collectif que sur leurs feuilles de statistiques. On apprend ce dimanche à la lecture de L’Equipe qu’un titulaire actuel a particulièrement mal vécu la période de la MNM.

« Qui n’a pas connu une mauvaise passe pendant la période où il y avait les stars ? »

Non, on ne parle pas ici de Vitinha, qui était le souffre-douleur de Lionel Messi à son arrivée au PSG. Mais de Fabian Ruiz. Le milieu espagnol a débarqué dans la capitale à l’été 2022 mais n’a explosé que la saison suivante, au moment de l’arrivée de Luis Enrique sur le banc. Si son compatriote a été à l’origine de son épanouissement, le départ des stars y a aussi contribué. Un témoin de l’époque déclare ainsi au quotidien : « Qui n’a pas connu une mauvaise passe pendant la période où il y avait les stars ? Les joueurs d’équipe sont des joueurs d’équipe ».

Entouré de partenaires qui pensent collectif, comme lui, Fabian Ruiz donne aujourd’hui sa pleine mesure. Revenu de blessure, il sera l’un des hommes forts de ce PSG décimé pour le choc de ce soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais.