Le Paris Saint-Germain affronte Chelsea en finale du Mondial des Clubs (21h) avec une incertitude dans son onze de départ.

Le PSG touche au bout d’un voyage débuté il y a quasiment un an jour pour jour, un 15 juillet, au Campus de Poissy. Cet après-midi, vers 17 ou 18 heures à New York (soit entre 23 heures et minuit en France), le rideau tombera sur la saison 2024-2025 des Parisiens, en finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea.

La même recette qu’en demi-finale ?

Selon L’Équipe, Luis Enrique ne devrait pas bouleverser un équilibre qui fonctionne. Mercredi, le PSG a balayé le Real Madrid (4-0) en demi-finale avec une équipe qui a trouvé son rythme de croisière au meilleur moment. Et sauf surprise de dernière minute, c’est ce même onze qui débutera contre Chelsea.

Seule véritable interrogation : Bradley Barcola. Entré en cours de jeu face aux Madrilènes, l’ailier français semble promis à un nouveau rôle de joker ce soir. Mais Luis Enrique entretient le flou. Le joueur formé à l’OL reste en balance avec Désiré Doué, qui offre des garanties plus défensives et un profil plus axial. Un choix qui dépendra peut-être aussi de la stratégie envisagée pour gêner la relance anglaise.

En dehors des absents de longue date – Willian Pacho et Lucas Hernandez sont déjà partis en vacances –, seul Presnel Kimpembe, touché à Atlanta, est forfait. Ousmane Dembélé, étincelant mercredi, sera bien là. Sa vivacité et son entente avec Hakimi sur le côté droit représentent une menace constante.

Chelsea entre certitudes et incertitudes

Côté anglais, Enzo Maresca pourra s’appuyer sur l’ossature qui a écarté Fluminense (2-0), mais un doute demeure autour de Moises Caicedo. Touché à la cheville, l’international équatorien ne s’est pas entraîné normalement vendredi. Si son forfait se confirmait, Andrey Santos serait appelé à démarrer, dans un registre plus offensif.

En défense, le retour de suspension de Levi Colwill pourrait pousser Malo Gusto sur le banc, au profit d’un repositionnement d’Azpilicueta ou de Disasi. Mais à l’image du PSG, Chelsea arrive avec des repères et un collectif rodé.

À quelques heures de ce choc de prestige, tous les signaux pointent vers une affiche de haut niveau. Reste à savoir si Bradley Barcola sera spectateur ou acteur principal du dernier acte.