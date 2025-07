Supporters lensois, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Cette semaine, on a décidé de revenir sur les trois premiers matchs amicaux du RC Lens (matchs nuls 2-2 face à Boulogne, puis face au Standard de Liège, et victoire 5-1 contre Dunkerque). William Tertrin, notre correspondant à Lens, et Fabien Chorlet livrent leurs satisfactions et leurs déceptions de trois premiers matchs de préparation.

Dans ce talkshow, nos journalistes reviennent aussi sur les dernières rumeurs mercato autour du club artésien. Le cas Deiver Machado, qui devrait rester à Lens malgré l’intérêt du club saoudien d’Al-Ettifaq, et l’avenir incertain de Goduine Koyalipou sont évoqués.