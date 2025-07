RC Lens Mercato : Lens tient un accord pour un serial buteur !

En quête d’un numéro 9 après une saison dernière marquée par des difficultés offensives, le RC Lens a obtenu un accord pour un attaquant danois.

Le RC Lens prépare activement la prochaine saison sous la direction de Pierre Sage, nouvel entraîneur. Pour ce mercato, plusieurs priorités ont été établies par la direction sportive : au poste de gardien, de défenseur, mais aussi et surtout d’attaquant. En effet, la saison précédente a été marquée par de grosses difficultés offensives : 42 buts marqués en 34 matchs de Ligue 1.

Lens d’accord avec Brondby

En ce sens, et selon Foot Mercato, Lens viserait le profil de Mathias Kvistgaarden, un jeune attaquant de 23 ans évoluant à Brondby, au Danemark. Formé à Copenhague, il a remporté le championnat danois en 2021 et a brillé la saison dernière avec 23 buts et 7 passes décisives en 38 matchs, ce qui lui a valu une première sélection nationale et une participation à l’Euro U21.

Sous contrat jusqu’en 2027, Kvistgaarden aurait donc particulièrement attiré l’attention des dirigeants lensois. Un accord avec Brondby serait même déjà trouvé, mais il reste à convaincre Kvistgaarden, qui hésite encore entre Lens et un club anglais du Championship, tous deux séduits par son talent prometteur. De sources danoises, le prix demandé par Brondby pour Kvistgaarden dépasserait les 13 millions d’euros, avec la concurrence de Norwich et Francfort.