RC Lens Mercato : une surprise en approche pour le poste de gardien

Le RC Lens serait tout proche d’un accord avec le gardien d’Amiens Régis Gurtner (38 ans), qui viendrait pour jouer les doublures.

🟩 Accord proche

Le chantier des gardiens est ouvert au Racing Club de Lens et il est d’ampleur puisque les deux titulaires de la seconde partie de saison dernière ne seront plus là en 2025-26. Arrivé de l’AS Roma en janvier, Mathew Ryan n’a pas vu son contrat de six mois prolongé. Quant à Hervé Koffi, il va être envoyé en prêt au SCO d’Angers. Sachant que Brice Samba a été vendu au Stade Rennais lors du mercato hivernal, c’est vraiment toute une hiérarchie qui doit être reconstituée en Artois.

Gurtner est en fin de contrat à Amiens

Pour le poste de titulaire, de nombreux noms circulent, à commencer par celui d’Alban Lafont. Placardisé au FC Nantes lors des huit derniers mois, l’ancien international Espoirs cherche à quitter les Canaris, à un an de la fin de son contrat. Le Rémois Yehvann Diouf est également dans le viseur. Mais la situation instable du club champenois, en difficulté financière mais qui pourrait être repêché en Ligue 1 si jamais la rétrogradation de l’OL se confirme, complique les discussions.

Selon Foot Mercato, le Racing avance en parallèle sur le dossier du gardien remplaçant. Et cette fois, les choses pourraient aller beaucoup plus vite. En effet, le RC Lens est en discussions avec Régis Gurtner (38 ans), qui est en fin de contrat avec Amiens. Ils était d’ailleurs logiquement absent, ce lundi, pour la reprise de l’entraînement des Picards. En plus d’être gratuit, Gurtner a l’avantage d’avoir une grosse expérience du haut niveau puisqu’il y a fait ses premiers pas en 2005-06.

« Le coup d’œil de But FC »

« Gurtner à Lens, ça ressemble à une bonne pioche pour les Sang et Or puisqu’en plus d’être libre et expérimenté, il s’agit d’un des meilleurs gardiens de Ligue 2 depuis des années, en tout cas l’un des plus fiables. Idéal pour jouer les doublures à Lens ! »