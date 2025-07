Après la victoire 2-1 du RC Lens face au FC Metz, Pierre Sage a donné des nouvelles des trois blessés : Jhoanner Chavez, Rémy Labeau-Lascary et Robin Risser.

Au RC Lens, si pratiquement tout le groupe est au complet, trois joueurs demeurent tout de même indisponibles : Jhoanner Chavez, Rémy Labeau-Lascary et Robin Risser. Le premier se remet d’une blessure à la cheville, le deuxième des croisés, et le troisième de douleurs au dos.

Reprise imminente pour Robin Risser

Concernant Chavez et Labeau-Lascary, ils sont toujours en soins, et Guillaume Ravé (responsable de la performance) avait déclaré ceci le 30 juin dernier : « Rémy, il est prévu qu’il fasse une reprise individuelle sur les 3 prochaines semaines, puis qu’il intègre les jeux. Reprise sans contact prévue pour la dernière semaine de juillet, et on espère un entraînement collectif début août. Pour Jhoanner, il est en phase de rééducation avec une reprise de la course à déterminer. »

Quant à Robin Risser, Pierre Sage, l’entraîneur lensois, a précisé après le succès en amical face à Metz. « On est toujours sur le planning. Les joueurs vont normalement retrouver le groupe petit à petit. Robin Risser devrait reprendre l’entraînement la semaine prochaine. On avance, ils avancent et, encore une fois, ils sont à la fois professionnels et suffisamment consciencieux pour respecter les timings, voire les accélérer », a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com. De bonne augure pour la suite, alors que le Racing affrontera encore Wolverhampton (30/07), l’AS Roma (02/08) et Leipzig (09/08) en amical.