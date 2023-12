Real Madrid, OM, RC Lens – Mercato : les Merengue ont tranché pour Varane, la L1 reprend espoir !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le dossier Raphaël Varane (Manchester United, 30 ans) a tout pour devenir une saga du Mercato d’hiver. Si l’ancien international français ne s’est pas exprimé sur sa situation, ce dernier vivrait très mal d’être considéré comme un second couteau (seulement 9 titularisations cette saison !) par Erik ten Hag chez les Red Devils. Au point d’envisager un départ cet hiver ?

Le Real Madrid ne veut pas de Varane

Frustré de sa situation et en fin de contrat au 30 juin (son année optionnelle n’aurait jamais été levée !), Raphaël Varane aurait érigé en priorité un retour au Real Madrid, en quête d’un défenseur pour pallier les absences de Militao et Alaba. Selon Marca, la piste d’un retour a toutefois été écarté par Florentino Perez, qui penche pour un autre profil, plus jeune (Renan du Zénith ?).

Dès lors, quelles options pour Raphaël Varane, prêt à faire de gros efforts financiers sur son salaire mancunien (20 M€ par an) pour retrouver du temps de jeu et un challenge ? Si le Golfe « n’est pas un sujet » selon son entourage, l’idée de le voir revenir en Ligue 1 n’est pas totalement écartée. Au RC Lens ou à l’OM ? Cela parait malgré tout compliqué (surtout si le Bayern Munich venait à réellement se manifester) mais qui sait…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life