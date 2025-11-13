ASSE : Kilmer Sports doit-il trahir sa stratégie DATA et recruter des joueurs d’expérience ?

Depuis son arrivée à la tête de l’AS Saint-Étienne, Kilmer Sports Ventures a imposé une méthode claire : s’appuyer sur la DATA pour identifier et recruter de jeunes joueurs prometteurs à fort potentiel de revente. Une approche moderne, inspirée du modèle anglo-saxon, qui séduit de nombreux clubs européens. Mais à mesure que la saison avance, une question brûlante agite le peuple vert : cette stratégie est-elle vraiment adaptée à un club historique comme l’ASSE, qui rêve de retrouver les sommets du football français ?

« Il est temps de rééquilibrer la stratégie »

À mon sens, Kilmer Sport doit arrêter de miser uniquement sur la stratégie DATA. On le voit aujourd’hui : les joueurs qui connaissent la Ligue 1 ont un impact immédiat sur les performances de l’équipe. Des profils comme Cardona, Tardieu, Nadé ou Bernauer apportent de la stabilité, de la grinta et une vraie connaissance du championnat.

Certes, il y a eu quelques belles trouvailles avec Stassin ou Duffus, mais composer une équipe uniquement de paris statistiques me semble être un constat d’échec à moyen terme.

L’ASSE affiche de grandes ambitions, et pour espérer les concrétiser, il faut mélanger la jeunesse et l’expérience. Les bons prospects doivent être encadrés par des cadres solides, capables de transmettre la culture du club et de performer immédiatement.



Louis CHRESTIAN

« Il faut des titulaires, des leaders »

« Je suis d’accord avec Louis. Kilmer a recruté une vingtaine de joueurs depuis son arrivée dans le Forez mais il y a finalement assez peu de satisfactions, à part Stassin, Davitashvili ou Jaber. Jusqu’ici, le groupe nord-américain a misé essentiellement sur des prospects, et l’ASSE se retrouve avec un groupe étoffé mais il manque de qualité à certains postes, ou de profondeur. On pense aux couloirs défensifs ou au milieu de terrain, voire en défense centrale.

L’ASSE manque également de caractère, et KSV serait bien inspiré pour combler tout ceci de miser sur des éléments plus confirmés, des valeurs sûres. Bref, la qualité plutôt que la quantité, quitte à mettre le prix. Un Abdelli qui ne veut pas prolonger à Angers donnerait tout de suite une autre allure au milieu et à l’équipe. Un Krasso pour mener l’attaque. Bref, un ou deux bons joueurs plutôt que 6 ou 7 possibles futurs bons joueurs, faut signer où ? »

Laurent HESS