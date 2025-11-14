Le PSG regrette déjà Gianluigi Donnarumma !

Et si le PSG avait commis l’un de ses plus gros erreurs de ces dernières années ?

Quelques mois après avoir poussé Gianluigi Donnarumma vers la sortie pour installer Lucas Chevalier comme numéro un, les dirigeants parisiens commencent déjà à voir le retour de flamme.

Et pas qu’un peu.

Donnarumma explose à Manchester City : un nouveau gardien ?

À 26 ans, Donnarumma est en pleine maturation… et cela commence à faire très mal au PSG. Sous les couleurs de Manchester City, l’Italien progresse encore cette saison, au point d’être l’un des meilleurs gardiens d’Europe sur les derniers mois.

Sorties aériennes maîtrisées

Duels gagnés

Arrêts à haute valeur selon les xG

Moins d’erreurs, plus d’assurance

L’ancien Parisien a effacé ses faiblesses de la saison précédente.

Depuis la deuxième partie de la saison dernière, il a clairement franchi un cap monumental. Résultat : City se frotte les mains… et le PSG se mord les doigts.

Chevalier en difficulté : un contraste qui fait mal

Pendant ce temps à Paris, Lucas Chevalier vit un début de saison très compliqué.

Entre erreurs en Ligue 1 et en Ligue des champions, le jeune gardien accumule les maladresses. Et si le PSG lui a fait de la place en écartant Donnarumma, le pari ressemble déjà à un mauvais calcul.

Dans un club qui vise la victoire en C1 chaque saison, avoir un gardien en manque d’assurance peut devenir un vrai problème.

Un problème que Donnarumma, lui, n’a plus.

Un départ qui laisse un vide immense

Rappelons-le : Gianluigi Donnarumma a été un acteur majeur du sacre du PSG en Ligue des champions.

Décisif dans les grands moments, capable de renverser un match à lui seul, l’Italien avait tout ce qu’un club comme Paris recherche dans un gardien.

Aujourd’hui, imaginer Lucas Chevalier être aussi déterminant en Europe semble difficile. Très difficile.