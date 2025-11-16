Achraf Hakimi face à l’adversité, c’est l’histoire d’une volonté hors norme. Touché sévèrement à la cheville gauche après un tacle rugueux contre le Bayern Munich, le latéral du PSG n’entend pas laisser une vilaine entorse contrarier ses rêves. Alors que la CAN à domicile se profile, le capitaine marocain affiche une détermination exemplaire pour revenir au plus vite sur les terrains.

La blessure qui bouleverse tout

Quand l’arbitre siffle la fin de PSG-Bayern, tout le monde a compris que le choc avec Luis Díaz allait marquer un tournant cruel. Verdict : entorse grave de la cheville gauche. Pas d’opération, mais au moins six semaines loin des pelouses pour Hakimi, alors que la saison entre dans une phase décisive aussi bien à Paris qu’à Rabat.

Sa blessure prive le Maroc de son meilleur élément, capitaine et leader, alors que la prochaine Coupe d’Afrique des Nations se tiendra à la maison. Un coup dur aussi pour le PSG, en pleine bataille pour les titres.

Objectif CAN : la motivation de Hakimi

Mais Hakimi ne s’avoue jamais vaincu. Son obsession : être prêt à temps pour porter les couleurs du Maroc devant tout un peuple. Sa détermination est palpable, jusque dans le vestiaire où il fait part à ses proches de son impatience de retrouver le terrain.

Sa volonté de repousser les limites de la récupération s’illustre dans chaque geste, chaque effort, comme en témoignent les méthodes d’Hakimi pour accélérer son retour de blessure déjà évoquées ces derniers jours.

Déjà à l’entraînement malgré l’attelle

La surprise du public ne s’est pas faite attendre : Hakimi a partagé, sur ses réseaux sociaux, des images de ses séances d’entraînement en salle. Sur vélo, en musculation ou en soins, le joueur de 27 ans va droit au but, attelle à la cheville mais mental intact.

Difficile de trouver plus inspirant : là où d’autres prendraient le temps d’attendre, il force le destin, travaille, repousse la douleur, motivé par le sentiment de ne rien devoir à la chance.

Pour suivre au plus près l’évolution de sa rééducation, il partage régulièrement son quotidien, comme récemment sur les réseaux sociaux où il montre ouvertement sa reprise en salle.

Ce que cette absence change pour le PSG et le Maroc

Côté PSG, l’absence d’Hakimi laisse un vide dans le couloir droit, bousculant les plans parisiens au moment où la saison s’intensifie. Mais l’essentiel se joue désormais à Rabat : le Maroc perd son capitaine pour les dernières semaines de préparation et retient son souffle, espérant retrouver son leader dès le coup d’envoi de la CAN.

L’histoire ne fait que commencer : le compte à rebours est lancé, chaque jour de travail rapproche Hakimi de son objectif. Sa combativité alimente l’espoir, aussi bien du côté des supporters que de ses coéquipiers. Le retour du Lion de l’Atlas s’annonce comme le prochain grand rendez-vous de la planète foot, avec l’enjeu de tout un peuple à la clé.