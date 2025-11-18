ASSE : les Verts promis à retrouver la Ligue 1 plus tôt que prévu

Avant même le 8e tour de la Coupe de France opposant l’ASSE au club d’Écotay-Moingt, les Verts semblent déjà propulsés vers les 32es, qui marquera l’entrée en lice des clubs de Ligue 1.

L’AS Saint-Étienne va vivre un très beau moment à l’occasion du 8e tour de la Coupe de France, qui se jouera face au club voisin d’Écotay-Moingt. Et pour cause : l’entraîneur du club de Régional 3, invité ce lundi soir dans l’émission 100% Sainté sur Ici Saint-Étienne Loire, a laissé transparaître l’immense excitation qui règne dans son club avant la confrontation face aux Verts.

En effet, Écotay-Moingt rêve tout simplement d’un match historique dans le Chaudron. « On ne sait pas encore où nous jouerons mais les contacts sont pris avec l’AS Saint-Étienne pour jouer à Geoffroy-Guichard », confie le coach Éric Cognet, conscient de l’ampleur de l’événement que représenterait un tel rendez-vous. « Ce serait un moment génial et particulier surtout devant plusieurs milliers de spectateurs. »

Attention tout de même pour l’ASSE

Pour de nombreux joueurs évoluant dans le football amateur, fouler la pelouse d’un stade mythique constitue une expérience presque inimaginable. « Beaucoup de joueurs chez nous pourraient découvrir cette enceinte qu’ils ne connaissent pas avec leur parcours dans le football amateur », explique-t-il. Certains vivent même un paradoxe inattendu : affronter un club qu’ils supportent depuis l’enfance. « Nous avons beaucoup de joueurs qui encouragent l’ASSE car c’est le club phare de notre région. Ça sera sans doute un peu bizarre pour certains de jouer sur place face aux Verts. »

Et avant même que le match ne soit joué, Éric Cognet semble déjà s’attendre à une fin d’aventure en Coupe de France pour son équipe : « Finir à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Étienne, tout le monde en rêve. » Un discours qui semble donner les Verts déjà gagnants avant la rencontre, qui se jouera le week-end du 29-30 novembre. Et si l’ASSE rejoint les 32es de la compétition, elle sera accompagnée par les 18 clubs de Ligue 1, et pourrait même affronter l’un d’entre eux.

Mais attention à l’excès de confiance, car la magie de la Coupe peut frapper à tout moment, et elle l’a déjà prouvé à de nombreuses reprises. Le rêve peut donc être permis pour les amateurs d’Écotay-Moingt…

Propos rapportés par EVECT.