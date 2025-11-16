ASSE : les Verts connaissent leur programme pour le 8e tour de Coupe de France… dans le Chaudron ?

Au lendemain de sa qualification face à Quetigny, l’ASSE connaît désormais son adversaire pour le 8e tour de Coupe de France, qui pourrait même se jouer à Geoffroy-Guichard !

Après leur victoire dans la brouillard face à Quetigny samedi soir (3-1), les joueurs de l’AS Saint-Étienne peuvent désormais se projeter vers le 8ᵉ tour de la Coupe de France. Leur futur adversaire a été déterminé ce dimanche : l’US Ecotay Moingt (R3) s’est imposée dans un match spectaculaire face à l’Entente Nord Lozère (R2), sur le score de 4-4, avant de l’emporter aux tirs au but. Pour le petit club de R3, cette victoire est un exploit retentissant et annonce donc un joli derby forézien face à l’ASSE.

Le lieu de la confrontation reste encore à définir, mais un scénario alléchant se dessine : le match pourrait se tenir au stade Geoffroy-Guichard, dans le Chaudron, devant des milliers de spectateurs le week-end du 29-30 novembre. Un choix qui offrirait aux joueurs amateurs d’Ecotay Moingt l’opportunité de vivre un moment exceptionnel dans un cadre mythique, tout en permettant aux supporters locaux de vibrer au rythme de la magie de la Coupe de France.

Un nouveau beau moment en Coupe de France

L’US Ecotay Moingt, club modeste évoluant en R3, pourra ainsi mesurer l’ampleur de la compétition face à un club historique. Pour les Stéphanois, cette rencontre représente un classique de la Coupe de France : respecter les petits mais se préparer à un match qui pourrait réserver des surprises, à l’image des nombreux exploits qui font la légende de la compétition.

Au-delà du terrain, cette confrontation symbolise l’esprit de la Coupe de France : la rencontre entre amateurs et professionnels, la mise en lumière des territoires et des clubs modestes, et l’émotion partagée par tous les passionnés de football. Qu’elle se joue dans le Chaudron ou sur un terrain plus modeste, cette affiche restera un moment fort dans l’histoire du club et un événement à suivre pour tous les amoureux du ballon rond.