OM Mercato : retour de flamme de la Juventus pour Balerdi ?
ASSE Mercato : Kilmer Sports avance sur une priorité totalement inattendue 

Sander Tangvik (Rosenborg)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

L’ASSE prépare un hiver ambitieux au mercato. Alors que les spéculations autour du mercato se multiplient, l’ASSE s’active déjà avec deux dossiers brûlants : l’avant-centre Amin Chiakha et la piste prioritaire menant au gardien norvégien Sander Tangvik. Entre stratégie de la direction, concurrence interne et vision de l’avenir, le mercato des Verts pourrait bien réserver des surprises dès janvier.

L’ASSE active déjà son mercato hivernal

Avant même l’ouverture officielle du marché, le club travaille en coulisses sur plusieurs profils jeunes et prometteurs. L’intérêt pour Amin Chiakha, percutant attaquant de 19 ans actuellement en prêt en Scandinavie, montre la volonté de renforcer l’axe offensif. Ce dossier, scruté de près, dépend aussi de la situation de Lucas Stassin, dont la baisse de cote à l’ASSE est aujourd’hui au centre des débats.

Sander Tangvik, le choix fort à 3 M€ ?

Mais une vraie nouveauté se confirme et vient probablement du poste de gardien. En Norvège, Sander Tangvik impressionne sous le maillot de Rosenborg. Grand, agile et performant (4 clean sheets en 6 matches européens cette saison), Tangvik voit sa valeur bondir à 3,5 M €. La direction stéphanoise s’intéresse à ce profil classé comme l’un des meilleurs de son championnat, de quoi alimenter la concurrence avec Gautier Larsonneur. L’enjeu : dynamiser la hiérarchie, anticiper l’avenir, et possiblement stimuler un secteur souvent jugé stable.

Quelles priorités pour l’ASSE cet hiver ?

Cette stratégie menée par Ivan Gazidis et Eirik Horneland pose question. La nécessité de signer un nouveau gardien dès janvier s’explique-t-elle par une volonté de hausser le niveau, ou s’agit-il d’un opportunisme face à une fenêtre de tir unique ? Alors que de nombreux supporters guettent les confessions de Lucas Stassin sur son avenir en hiver, le staff reste silencieux sur la redistribution des rôles, mais paraît prêt à miser sur l’excellence et la concurrence pour renforcer l’effectif.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’ASSE, qui pourrait valider des arrivées marquantes ou faire bouger la hiérarchie dans la cage verte. Un mercato d’hiver à suivre de très près par l’ensemble du peuple stéphanois, et un signal évident que le club refuse la stagnation, comme en atteste ce récit publié sur les ambitions renouvelées de Saint-Étienne.

