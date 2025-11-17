ASSE : La cote de Lucas Stassin est au plus bas !

Alors que la saison de l’AS Saint-Étienne devait marquer une nouvelle étape pour Lucas Stassin, l’attaquant voit aujourd’hui sa popularité dégringoler à vitesse grand V. En cause : les déclarations explosives de son père, très mal reçues par les supporters stéphanois. Entre incompréhension, agacement et sentiment de trahison, l’ambiance autour du joueur est désormais délétère.

Des propos jugés nuisibles par les supporters

La prise de parole du père de Lucas Stassin a créé un véritable séisme dans le Forez. Pour de nombreux fans, son discours est apparu inaudible, maladroit et surtout nuisible pour l’image du joueur.

Selon lui, Lucas aurait perdu sa motivation en raison du changement de projet sportif de l’ASSE. Un argument que les supporters ont particulièrement mal digéré, estimant que le joueur et son entourage manquent de respect au club et à ses valeurs.

Les déclarations incendiaires du père de Lucas Stassin

Les propos tenus dans les médias ont jeté de l’huile sur le feu :

« Au moment de signer à Saint-Étienne, Lucas était super emballé. Il adore jouer dans ce stade. Mais le projet n’est plus du tout le même : alors qu’on lui a parlé de Coupe d’Europe, le club est descendu en Ligue 2. Ce n’était pas dans son plan de carrière. C’était le moment de penser à lui, à son évolution, à son salaire aussi. C’est son métier. Lucas aurait pu gagner dix ou quinze fois plus qu’à l’ASSE, et au lieu de ça, son salaire a été divisé par deux ! (…) »

Le père de l’attaquant poursuit, évoquant même un potentiel transfert manqué à plus de 20 millions d’euros :

« Il y a eu des offres supérieures à 20 M€. 20, 22 M€ avec des bonus pour atteindre 26-27 M€. (…) Lucas a été très déçu : il aurait pu jouer la Coupe d’Europe et il se retrouve en Ligue 2, alors qu’il rêve de participer à la Coupe du monde… »

Un discours centré sur l’argent, les opportunités manquées et la Ligue 2 jugée indigne d’un joueur rêvant du Mondial : il n’en fallait pas plus pour provoquer la colère des supporters.

Une fracture profonde avec le public stéphanois

Déjà critiqué pour ses performances en dents de scie, Stassin voit désormais les derniers soutiens qu’il possédait se détourner de lui. Beaucoup estiment que ces déclarations, même si elles n’émanent pas directement du joueur, reflètent un état d’esprit incompatible avec l’identité du club.

Dans un contexte où l’ASSE cherche à retrouver stabilité et ambition, cette polémique tombe au pire moment.

Un départ devenu inévitable ?

Désormais, tout semble indiquer que Lucas Stassin vit ses dernières semaines sous le maillot vert. Le climat est devenu trop lourd, la confiance trop abîmée.

Entre un entourage jugé toxique, un joueur présenté comme déçu du projet sportif, et des supporters désormais hostiles, toutes les conditions semblent réunies pour un divorce inéluctable.

La question n’est plus si Stassin va partir, mais plutôt quand… et à quel prix.