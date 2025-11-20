PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !
PSG : Le remplaçant de Lucas Chevalier est déjà connu !

Louis Chrestian
20 novembre 2025

Arrivé cet été pour prendre la succession de Gianluigi Donnarumma, héros parisien de la dernière campagne victorieuse en Ligue des champions, Lucas Chevalier devait incarner l’avenir du Paris Saint-Germain. Mais après plusieurs mois difficiles et une série d’erreurs coûteuses, le doute s’installe autour du jeune portier français… Et à Paris, on semble déjà préparer l’après.

Un crack déjà dans l’ombre : Renato Marin

Car oui, le PSG n’a peut-être pas à chercher bien loin le successeur idéal : il est déjà là, dans l’effectif, et son nom commence à sérieusement faire du bruit. Renato Marin, gardien italien de 19 ans, est considéré comme l’un des plus grands espoirs mondiaux à son poste. Recruté libre, il représente une opportunité exceptionnelle pour le club de la capitale… et un casse-tête à venir pour Chevalier.

Le PSG le suit depuis ses 15 ans, et à en croire les retours internes, le club n’a pas eu tort de miser sur lui. Désormais troisième gardien dans la hiérarchie, Marin s’est parfaitement acclimaté à la vie parisienne et impressionne à chaque séance.

Des retours internes dithyrambiques

Dans les couloirs du Camp des Loges, on ne tarit pas d’éloges à son sujet :

« On le développe, il apprend le style de jeu du coach. Et il progresse. Il est très bien intégré dans le groupe, avec un bon état d’esprit et le goût du travail. C’est un top talent. »

Un autre membre du staff ne mâche pas ses mots :

« On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre. »

Rien que ça.

Luis Enrique déjà conquis

Si son temps de jeu reste encore limité, Luis Enrique garde un œil attentif sur son jeune prodige. L’entraîneur espagnol, réputé pour sa capacité à faire éclore des jeunes talents, n’hésite d’ailleurs pas à le dire publiquement :

« Il a les qualités physiques et techniques. J’aime ses entraînements. »

De quoi laisser penser que Marin pourrait rapidement gravir les échelons… surtout si Chevalier continue de décevoir.

Un futur numéro 1 en puissance

En interne, le verdict est clair : Renato Marin a tout pour devenir le meilleur gardien du monde. Et au PSG, cette conviction n’est pas prise à la légère. On murmure déjà qu’il pourrait obtenir ses premières minutes dans les mois à venir, et certains imaginent même une inversion de la hiérarchie plus tôt que prévu.

Pour Chevalier, le message est limpide : la concurrence est là… et elle frappe déjà à la porte.

