PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune
PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune

Luis Campos (PSG)
William Tertrin
20 novembre 2025

À l’aube d’un mercato qui s’annonce électrique, le PSG place la barre très haut. Sous l’impulsion de Luis Campos, la direction parisienne vise l’un des attaquants les plus convoités du moment, Antoine Semenyo. Mais la course s’intensifie déjà avec les plus grands clubs d’Europe en embuscade.

Impossible de passer à côté de l’offensive parisienne sur ce dossier chaud. À peine la fenêtre des transferts ouverte, Luis Campos s’active pour hisser Semenyo au rang de priorité offensive, preuve d’une ambition décomplexée à la hauteur des objectifs du PSG.

Une concurrence XXL sur le dossier

Le PSG joue gros et vite, mais il affronte une redoutable armada européenne. Selon Ekrem Konur, le Bayern Munich, Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham quadrillent également la situation, transformant l’affaire en une véritable course de vitesse. Déjà, l’intérêt précoce de Liverpool est évoqué dans d’autres rumeurs du marché, comme lors de la première approche anglaise sur le dossier Semenyo. Paris n’aura pas droit à l’erreur ni au retard sous peine de voir la cible lui échapper.

Un prix qui fait débat : la clause à 74 M€

Le talent a un prix, et dans le cas de Semenyo, il s’appelle clause libératoire à 74 millions d’euros. Ce montant vertigineux va entrer en vigueur dès janvier, forçant chaque club à revoir sa stratégie et son budget. Paris, habitué aux grandes manœuvres financières, devra choisir entre coup d’éclat immédiat et gestion prudente. La direction francilienne sait que chaque jour perdu rapproche la décision vers la meilleure offre, dans un contexte où la concurrence peut bondir à tout instant.

Pourquoi Semenyo s’intègre dans la vision du PSG

Jeune, explosif, polyvalent, Antoine Semenyo incarne le profil rêvé pour recalibrer l’attaque parisienne. Son rendement actuel à Bournemouth (6 buts et 3 passes décisives en 11 matches cette saison), associé à sa capacité à évoluer sur tout le front offensif, alimente les ambitions d’un PSG en quête de nouveauté et de fraîcheur. Sa progression impressionnante – sa valeur marchande est passée de 9 millions à 55 millions d’euros en deux ans – séduit les décideurs qui veulent s’assurer des garanties aussi bien pour briller en Ligue 1 que pour viser haut en Ligue des Champions.

Le timing et les enjeux à l’approche du mercato

À l’approche du mercato, l’heure n’est plus à l’attentisme. Le PSG doit foncer s’il veut rafler la mise dans ce dossier brûlant. La moindre hésitation pourrait tout remettre en cause et offrir le champ libre à un concurrent. Alors, Campos va-t-il transformer l’essai et convaincre Semenyo de rejoindre Paris ? Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour les ambitions parisiennes !

