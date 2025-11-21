ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !

L’avenir de Lucas Stassin pourrait bien s’écrire loin du Forez. Alors que l’ASSE peine encore à définir les contours de son mercato hivernal, le jeune attaquant belge attire déjà les convoitises et pas n’importe lesquelles. Le Paris FC a récemment accéléré sur ce dossier, au point d’envoyer un émissaire lors de la rencontre Troyes – ASSE afin d’observer de près le joueur.

Une démarche concrète qui témoigne de l’intérêt parisien pour un profil jugé prometteur, même si Stassin n’a pas encore totalement explosé sous le maillot stéphanois. Le PFC, ambitieux cette saison, voit en lui un potentiel renfort offensif capable d’apporter fraîcheur et mobilité dans son animation.

Mais Stassin n’est qu’un des trois dossiers chauds actuellement sur la table du Paris FC, comme révélé en exclusivité par @le10sport.

Zabi toujours dans le viseur

En parallèle du dossier Stassin, la piste menant à Gloire Zabi (Reims) reste vivace. L’attaquant continue de plaire aux dirigeants parisiens, qui explorent différentes solutions pour renforcer leur ligne offensive. Le PFC souhaite frapper fort cet hiver et l’arrivée d’un joueur rémois, rompu au haut niveau, constituerait un joli coup.

N’golo Kanté : un rêve… mais pas d’avancée

Le nom de N’Golo Kanté circule depuis plusieurs semaines, alimentant les fantasmes d’un retour choc en France. Mais soyons clairs : selon les informations recueillies, aucune avancée concrète n’a été enregistrée dans ce dossier. Le champion du monde, bien installé en Arabie saoudite, ne fait pas du tout du retour en Ligue 2 une priorité, refroidissant momentanément les espoirs parisiens.

Un défenseur expérimenté recherché

En revanche, un objectif apparaît très clairement : recruter un défenseur expérimenté. Le Paris FC examine plusieurs profils capables d’apporter leadership et solidité à un secteur défensif parfois instable. Les dirigeants espèrent même réaliser un “gros coup”, preuve de l’ambition renouvelée du club francilien.

Stassin, bientôt parisien ?

Dans ce contexte, le dossier Lucas Stassin pourrait rapidement prendre de l’ampleur. L’ASSE n’a pas encore tranché quant à une éventuelle ouverture pour un départ, mais le Paris FC avance patiemment ses pions. Si les négociations s’enclenchent, le jeune attaquant pourrait devenir l’un des mouvements marquants du mercato de Ligue 2.

Le feuilleton ne fait que commencer.