ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

La trêve internationale a donné des idées à l’équipe de But Football Club sur YouTube. Dans leur émission dédiée, Laurent Hess et Louis Chrestian ont imaginé ce que pourrait être le mercato idéal de l’ASSE cet hiver… et même commencé à anticiper l’été prochain.

Objectif : renforcer chaque ligne avec des profils cohérents, réalistes et compatibles avec la stratégie Kilmer Sports.

Voici leur shopping list poste par poste.

Latéral droit : trouver un vrai concurrent à João Ferreira

• Lilian Raolisoa (Angers) – Valeur : 1,5 M€

Latéral de rotation à Angers, Raolisoa pourrait rapidement devenir une solution sérieuse à Saint-Étienne. Solide, mobile et fiable défensivement, il offrirait la concurrence dont Ferreira manque cruellement depuis son arrivée.

• Paul Joly (Saint-Pauli, prêté) – Valeur : 2,5 M€

Suivi depuis longtemps par l’ASSE, Joly reste une piste à surveiller… mais plutôt pour le mercato estival. En 2e division allemande, il progresse, gagne en maturité et pourrait être une recrue d’expérience à moyen terme.

Défense centrale : un patron + un talent à polir

• Clément Akpa (Auxerre) – Valeur : 7 M€

Monaco, Nantes… tout le monde le regarde. L’ASSE aussi.

Dans une situation délicate avec Auxerre, Akpa représente une opportunité unique à moindre coût vu son potentiel. Profil moderne, agressif, capable de relancer : exactement ce qui manque aujourd’hui aux Verts.

• Gautier Lloris (Le Havre) – Valeur : 3 M€

Le profil expérience Ligue 1 par excellence. Lloris apporterait une sérénité immédiate, un leadership naturel et une solidité indispensable dans les moments chauds. Une recrue « plancher assuré ».

Milieu défensif : la sentinelle tant recherchée

• Abdoulaye Touré (Le Havre) – Valeur : 3 M€

Touré réalise une très belle saison au HAC. Puissant, discipliné et propre dans la relance, il coche toutes les cases du vrai n°6 que l’ASSE cherche depuis des mois après avoir misé l’été dernier sur Pierre Ekwah.

• Nabil Bentaleb (LOSC) – Valeur : 6 M€

Victime du retour de Benjamin André et de la montée en puissance des jeunes Bouaddi et Mukau, Bentaleb joue moins… et devient donc une opportunité. Technique, agressif, expérimenté : un coup XXL possible pour l’ASSE.

Milieu offensif : créativité et projection

• Enzo Bardeli (Dunkerque) – Valeur : 4 M€

L’ASSE le suit depuis longtemps. Mais attention : le FC Nantes est aussi sur le coup. Bardeli enchaîne les masterclass en Ligue 2 et pourrait devenir la pièce maîtresse du jeu stéphanois.

• Himad Abdelli (Angers) – Valeur : 7 M€

Son départ est quasiment acté : il ne prolongera pas à Angers. Maître à jouer du SCO, Abdelli serait un énorme renfort, mais la concurrence s’annonce rude. Un dossier priorité si les Verts veulent frapper fort.

• Silas Andersen (Brøndby) – Valeur : 800 K€

International U20 danois, profil jeune, DATA-compatible et attractif financièrement. L’ASSE est dessus mais le RC Lens pourrait aussi formuler une offre. Un pari intelligent, version Kilmer Sports.

Ailier : dynamiter les côtés

• Emirhan Yigit (Kasimpasa) – Valeur : 100 K€

Une pépite turque à prix mini. Profil explosif, fort en un-contre-un, idéal pour un projet basé sur la projection et la plus-value future.

• Keito Nakamura (Reims) – Valeur : 8 M€

Un vrai coup Ligue 1. Reims l’a retenu cet été, mais le joueur souhaite évoluer dans un projet plus ambitieux. Niveau confirmé, polyvalence, percussion : un leader offensif en puissance, si l’ASSE parvient à se positionner.

Buteur : miser sur la jeunesse et la progression

• Mathys Detourbet (Troyes) – Valeur : 1,5 M€

Déjà remarqué contre l’ASSE, Detourbet peut jouer ailier ou 9. Profil moderne, mobile, intelligent : parfait pour la philosophie Kilmer, qui veut miser sur les talents émergents.

• Sidiki Chérif (Angers) – Valeur : 2 M€

Peut-être la piste la plus excitante pour remplacer Lucas Stassin en cas de départ. Jeune crack, explosif, buteur : il faudra payer… mais ce serait un pari très séduisant pour l’avenir.

Le mercato parfait ? Un mix d’expérience et de jeunes cracks

Si l’ASSE souhaite frapper fort cet hiver, ce combo entre joueurs confirmés (Lloris, Bentaleb, Touré) et jeunes à potentiel énorme (Chérif, Andersen, Yigit) pourrait totalement changer la dynamique de l’effectif.

Entre opportunités de marché, profils DATA et joueurs compatibles avec la vision Kilmer Sports, l’ASSE a clairement de quoi se réinventer dès janvier.