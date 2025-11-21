Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
Louis Chrestian
21 novembre 2025

La trêve internationale a donné des idées à l’équipe de But Football Club sur YouTube. Dans leur émission dédiéeLaurent Hess et Louis Chrestian ont imaginé ce que pourrait être le mercato idéal de l’ASSE cet hiver… et même commencé à anticiper l’été prochain.
Objectif : renforcer chaque ligne avec des profils cohérents, réalistes et compatibles avec la stratégie Kilmer Sports.
Voici leur shopping list poste par poste.

Latéral droit : trouver un vrai concurrent à João Ferreira

• Lilian Raolisoa (Angers) – Valeur : 1,5 M€

Latéral de rotation à Angers, Raolisoa pourrait rapidement devenir une solution sérieuse à Saint-Étienne. Solide, mobile et fiable défensivement, il offrirait la concurrence dont Ferreira manque cruellement depuis son arrivée.

• Paul Joly (Saint-Pauli, prêté) – Valeur : 2,5 M€

Suivi depuis longtemps par l’ASSE, Joly reste une piste à surveiller… mais plutôt pour le mercato estival. En 2e division allemande, il progresse, gagne en maturité et pourrait être une recrue d’expérience à moyen terme.

Défense centrale : un patron + un talent à polir

• Clément Akpa (Auxerre) – Valeur : 7 M€

Monaco, Nantes… tout le monde le regarde. L’ASSE aussi.
Dans une situation délicate avec Auxerre, Akpa représente une opportunité unique à moindre coût vu son potentiel. Profil moderne, agressif, capable de relancer : exactement ce qui manque aujourd’hui aux Verts.

• Gautier Lloris (Le Havre) – Valeur : 3 M€

Le profil expérience Ligue 1 par excellence. Lloris apporterait une sérénité immédiate, un leadership naturel et une solidité indispensable dans les moments chauds. Une recrue « plancher assuré ».

Milieu défensif : la sentinelle tant recherchée

• Abdoulaye Touré (Le Havre) – Valeur : 3 M€

Touré réalise une très belle saison au HAC. Puissant, discipliné et propre dans la relance, il coche toutes les cases du vrai n°6 que l’ASSE cherche depuis des mois après avoir misé l’été dernier sur Pierre Ekwah.

• Nabil Bentaleb (LOSC) – Valeur : 6 M€

Victime du retour de Benjamin André et de la montée en puissance des jeunes Bouaddi et Mukau, Bentaleb joue moins… et devient donc une opportunité. Technique, agressif, expérimenté : un coup XXL possible pour l’ASSE.

Milieu offensif : créativité et projection

• Enzo Bardeli (Dunkerque) – Valeur : 4 M€

L’ASSE le suit depuis longtemps. Mais attention : le FC Nantes est aussi sur le coup. Bardeli enchaîne les masterclass en Ligue 2 et pourrait devenir la pièce maîtresse du jeu stéphanois.

• Himad Abdelli (Angers) – Valeur : 7 M€

Son départ est quasiment acté : il ne prolongera pas à Angers. Maître à jouer du SCO, Abdelli serait un énorme renfort, mais la concurrence s’annonce rude. Un dossier priorité si les Verts veulent frapper fort.

• Silas Andersen (Brøndby) – Valeur : 800 K€

International U20 danois, profil jeune, DATA-compatible et attractif financièrement. L’ASSE est dessus mais le RC Lens pourrait aussi formuler une offre. Un pari intelligent, version Kilmer Sports.

Ailier : dynamiter les côtés

• Emirhan Yigit (Kasimpasa) – Valeur : 100 K€

Une pépite turque à prix mini. Profil explosif, fort en un-contre-un, idéal pour un projet basé sur la projection et la plus-value future.

• Keito Nakamura (Reims) – Valeur : 8 M€

Un vrai coup Ligue 1. Reims l’a retenu cet été, mais le joueur souhaite évoluer dans un projet plus ambitieux. Niveau confirmé, polyvalence, percussion : un leader offensif en puissance, si l’ASSE parvient à se positionner.

Buteur : miser sur la jeunesse et la progression

• Mathys Detourbet (Troyes) – Valeur : 1,5 M€

Déjà remarqué contre l’ASSE, Detourbet peut jouer ailier ou 9. Profil moderne, mobile, intelligent : parfait pour la philosophie Kilmer, qui veut miser sur les talents émergents.

• Sidiki Chérif (Angers) – Valeur : 2 M€

Peut-être la piste la plus excitante pour remplacer Lucas Stassin en cas de départ. Jeune crack, explosif, buteur : il faudra payer… mais ce serait un pari très séduisant pour l’avenir.

Le mercato parfait ? Un mix d’expérience et de jeunes cracks

Si l’ASSE souhaite frapper fort cet hiver, ce combo entre joueurs confirmés (Lloris, Bentaleb, Touré) et jeunes à potentiel énorme (Chérif, Andersen, Yigit) pourrait totalement changer la dynamique de l’effectif.

Entre opportunités de marché, profils DATA et joueurs compatibles avec la vision Kilmer Sports, l’ASSE a clairement de quoi se réinventer dès janvier.

ASSEMercato
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !
OL...

Le PSG avait bouclé Cherki… il a tout fait capoter !

Par Louis Chrestian
FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Le grand retour au Camp Nou dynamise le club et ses ambitions !

Par Louis Chrestian
OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !
Juventus Turin...

OM : La Juventus s’attaque à une piste prioritaire de l’OM !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !
ASSE...

ASSE : Le mercato parfait des Verts cet hiver !

Par Louis Chrestian
Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !
Mercato...

Stade Rennais : Deux pépites déjà titulaires ciblées par Chelsea pour le mercato !

Par Louis Chrestian
La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !
FC Nantes...

La statistique qui envoie le FC Nantes en Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !
ASSE...

ASSE : Le coup du destin qui ouvre la voie à la 1ère place de Ligue 2 !

Par Louis Chrestian
OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !
OGC Nice...

OM – OGC Nice : Les compositions probables pour un choc avec des revenants !

Par Louis Chrestian
OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !
Ligue 1...

OL : trois joueurs vont venir renforcer l’effectif de Fonseca !

Par William Tertrin
ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !
ASSE...

ASSE–Paris FC : Lucas Stassin, l’opération séduction qui accélère !

Par Louis Chrestian
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage prêt à un gros coup de bluff face à Strasbourg ?

Par William Tertrin
ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland a poussé un gros coup de gueule

Par William Tertrin
Luis Campos (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : Luis Campos a flashé sur un attaquant qui coûte une petite fortune

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OM : une annonce est tombée pour le futur d’un joueur de De Zerbi

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : Boakye ou N’Guessan face à Nancy ? Horneland a l’air d’avoir fait son choix !

Par William Tertrin
Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France
Equipe de France...

Real Madrid : la phrase fatale de Benzema qui a tout changé pour l’équipe de France

Par William Tertrin
PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !
Ligue 1...

PSG : d’énormes nouvelles tombent pour Luis Enrique et son groupe !

Par William Tertrin
PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria
International...

PSG : un titre totalement inattendu pour Di Maria

Par William Tertrin
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : les Sang et Or destinés à jouer l’Europe ? La réponse va tomber très bientôt !

Par William Tertrin
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL : Endrick, Tolisso, Fofana… les dirigeants lyonnais ouvrent le mercato !

Par William Tertrin
Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud
Mercato...

Real Madrid Mercato : Florentino Pérez a rétropédalé pour ce dossier très chaud

Par William Tertrin
Roberto De Zerbi (OM)
Ligue 1...

OM : De Zerbi a calmé tout le monde à sa façon, et c’était brutal !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : un petit lot de consolation après les blessures de Stassin et Duffus

Par William Tertrin
L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG
Equipe de France...

L’équipe de France prend Dembélé et Benzema pour dézinguer le PSG

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet