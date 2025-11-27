OM : Aubameyang vers une absence face à l’Union Saint-Gilloise ? La CAN redistribue les cartes
PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nasser Al-Khelaïfi !
Louis Chrestian
27 novembre 2025

La soirée aurait pu être parfaite pour Nasser Al-Khelaïfi. Présent au Parc des Princes hier soir pour assister au spectaculaire succès du PSG face à Tottenham (5-3) en Ligue des Champions, le président parisien s’est affiché en tribunes… le bras gauche en écharpe. Une image qui n’a pas manqué d’interpeller supporters et observateurs.

Une blessure au padel révélée par RMC Sport

Selon les informations de RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi s’est récemment blessé lors d’un match de padel, l’un de ses sports préférés. Rien de grave a priori, mais suffisamment sérieux pour nécessiter une opération imminente, prévue ce jeudi. De quoi handicaper le patron du PSG dans son quotidien, même s’il devrait rapidement reprendre le fil de ses activités.

Mercato : NAK restera bien aux commandes

Rassurez-vous : cette blessure ne devrait en rien perturber la préparation du mercato parisien. Luis Campos, en chef d’orchestre, travaille déjà sur plusieurs pistes prioritaires, et Nasser Al-Khelaïfi continuera d’être associé de près aux grandes décisions.

Après une saison marquée par les blessures, le PSG prévoit d’ailleurs de recruter au moins trois renforts majeurs pour densifier l’effectif et éviter de revivre les mêmes scénarios. Comme souvent, le président qatari devrait mettre les moyens, avec un budget XXL déjà évoqué en interne.

Une mésaventure physique… mais pas sportive

En attendant son opération, NAK peut au moins se réjouir du visage séduisant montré hier par son équipe, lancée à pleine vitesse dans la quête d’une nouvelle épopée européenne. Une petite frayeur au bras, mais aucune inquiétude pour le bras armé du mercato parisien.

